Il prezzo della benzina sta per salire?

Mi ha chiesto il doppio del prezzo per riaverla! Morgan denuncia l’aggiudicatario della sua casa pignorata : Marco Castoldi in arte Morgan è stato sfrattato lo scorso 25 giugno, in esecuzione del pignoramento stabilito dal Tribunale di Monza nel 2017. La procedura di espropriazione immobiliare per Morgan sarebbe dovuta avvenire lo scorso 14 giugno, ma, a causa di un improvviso malore accusato dall'artisa, lo sfratto è stato rinviato al 25 giugno. Il cantante ha ad oggi dichiarato di essere stato sfrattato in esecuzione del ...