Il pezzo che non torna nella storia di Lino | il ragazzino dalle treccine blu

Gerardo Pulli oggi: ecco cosa sappiamo sul vincitore di Amici 11 Uscito il pezzo di Emma Marrone (Io sono bella), non pochi si sono chiesti chi è Gerardo Pulli. Gli affezionati al talent Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca

Tom Kaulitz non è ...

Critiche su web per Teresa Bellanova : Capezzone attacca l'abbigliamento : Teresa Bellanova, nuovo Ministro per le Politiche Agricole per il governo Conte bis, è al centro delle polemiche e le attenzioni degli haters che in queste ultime ore si sono scatenati con la tastiera. L'argomento delle Critiche è il suo titolo di studio: il Ministro non è andata oltre le scuole medie. Pioggia di Critiche e commenti sessisti per il Ministro Bellanova: non è laureata I leoni da tastiera hanno preso spunto dalla laurea mancante e ...

“Lascio”. Lorella Cuccarini - che botta! ‘La Vita in Diretta’ perde un pezzo da novanta : La Vita in Diretta perde i pezzi. L’arrivo di Lorella Cuccarini coincide con l’addio al programma di un volto storico della trasmissione al centro in questi mesi di mille polemiche. Barbara Di Palma lo ha annunciato sui social dove ha scritto un lunghissimo messaggio di ringraziamenti ed ha anche spiegato il motivo di questa sua decisione. La Di Palma lavorava come inviata nello show dai tempi di Michele Cucuzza, ed è proprio con il conduttore ...

Taranto - muore di cancro a 15 anni promessa del calcio : "Un altro pezzo di futuro che se ne va" : La notizia data dal suo allenatore e rimbalzata poi sulla pagina dei Genitori tarantini, che si battono contro l'inquinamento che affligge la città

Luché conferma che il DJ aveva messo un pezzo di Salmo : 'Qualcuno pronto a sabotarmi' : Lo scontro tra Salmo e Luché continua a monopolizzare le cronache del rap web italiano. Nella serata di ieri si è consumato l'ennesimo atto di questa diatriba, ancora ben lontana dal poter essere definita un dissing – nonostante i protagonisti siano tra i più apprezzati rapper italiani contemporanei – dato che nessuno dei due artisti ha ancora tirato fuori una vera e propria diss track indirizzata all'antagonista. Il lancio del bicchiere al DJ ...

Luché perde le staffe contro un dj : secondo i testimoni avrebbe messo un pezzo di Salmo : Serata da dimenticare quella di ieri sera per Luché. Il rapper campano, ultimamente al centro delle cronache mediatiche per i dissapori e gli scontri social con Salmo, avrebbe dovuto esibirsi presso il locale "Le Dune", di Palinuro. Il live però non è mai andato in scena. Stando a quanto riferito successivamente dall'artista, il motivo della mancata esibizione sarebbe da individuare in alcuni problemi tecnici....Continua a leggere

Ristoratore fa pagare i tovaglioli di carta 10 centesimi al pezzo - perchè la gente ne prendi a mazzi : Il proprietario di un ristorante self-service a Milano ha deciso di far pagare alla propria clientela i tovaglioli di carta 10 centesimi cadauno. Il motivo è presto spiegato, il Ristoratore e i suoi collaboratori, si sono accorti che i clienti di tovaglioli di carta ne portano via a mazzi. Il Ristoratore ha detto che il gesto dei suoi clienti oltre a essere un danno per la sua attività è un danno per l’ambiente I tovaglioli ...

Ferrara vs Meloni-Capezzone "loro 'morte a ebrei'.."/ Foglio denunciato : ecco perché : Giuliano Ferrara contro Capezzone e Giorgia Meloni 'si vergognino del loro 'morte agli ebrei'": la denuncia contro il Foglio, ecco dove nasce la polemica