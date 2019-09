Il Perù si impegna a mettere fine alla deforestazione guidata dalla produzione di olio di

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) La National Wildlife Federation ha informato che l’Associazione peruviana dei Produttori didi palma ha annunciato il suo impegno per un accordo per ladidi palma sostenibile e senza. Per la National Wildlife Federation, questa è una vittoria epocale per gli animali selvatici e l’agricoltura sostenibile. Questo renderebbe ilil secondo Paese del Sud America, dopo la Colombia, adrsi in unadida palma senza. “Questo impegno è uno sviluppo epocale per la gente dele gli sforzi globali per affrontare i cambiamenti climatici. Sottolinea che possiamo nutrire il mondo senza nuocerebiodiversità o eliminare le foreste tropicali”, ha detto Kiryssa Kasprzyk, che ha guidato il lavoro della National Wildlife Federation. “La National Wildlife Federation e il suo partner locale, Sociedad Peruana de ...