Il partito di Renzi vale il 3 | 5% Ecco i nuovi dati post-scissione

Nuovo partito di Renzi - ecco chi lo segue : Matteo Renzi ha deciso: farà subito i suoi gruppi parlamentari. A seguirlo, nei prossimi giorni, una ventina di deputati e dieci senatori, giusto il numero per formare nuovi gruppi. Guarda chi sono nelle schede

Matteo Renzi ha lasciato il partito democratico : Matteo Renzi (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) L’addio, infine, è arrivato, e persino prima del previsto: Matteo Renzi ha annunciato che lascerà il Pd – Partito cui è appartenuto finora e all’interno del quale ha ricoperto a lungo la carica di segretario – e fonderà un nuovo Partito. Di una sua scissione si parlava da mesi e negli ultimi giorni era diventato chiaro che fosse oramai solo una questione di tempo prima che si passasse dalle parole ...

Pd - Zingaretti : “Addio di Renzi? Ci dispiace - un errore”. Il partito in coro : “Sbaglia - una scelta incomprensibile. Motivi della scissione fragili” : Per Nicola Zingaretti si tratta di un “errore”, che provoca dispiacere, soprattutto in un momento in cui la forza del Pd “è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”. La scissione di Matteo Renzi e il suo addio al Pd assieme a una pattuglia di parlamentari (una ventina di deputati e 10 senatori) provoca la reazione del segretario, che scansa le polemiche e tiene il timone puntato sul governo: “Ora ...

Pd - l’europarlamentare Benifei : “Renzi esce dal partito? Atto incomprensibile e poco utile” : “Certamente è un dispiacere. Credo che rompere in momenti delicati, come è questo della nascita del governo, un fronte unito come quello di un Pd che era completamente unito nella nascita del governo, è un Atto incomprensibile e, oggettivamente, poco utile. Come ha detto il segretario del Pd, ora noi abbiamo da pensare a investimenti, giustizia sociale, ambiente, l’esame dei commissari….non ho intenzione di dilungarmi nel tempo ...

Chi sono i parlamentari che dovrebbero seguire Renzi nel nuovo partito : "Lascio il Pd e sarà un bene per tutti. Anche per Conte". Matteo Renzi, in un'intervista a Repubblica, conferma l'abbandono al partito guidato da Nicola Zingaretti con la conseguente formazione dei gruppi parlamentari al Senato e alla Camera. Gruppi, ha ribadito l'ex premier, che saranno fedeli al governo giallorosso e a Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha ricevuto, ieri, la chiamata da parte di Renzi in cui veniva anticipata la ...

L’addio al PD di Matteo Renzi : “Sosterremo Conte. Il nostro partito sarà guidato dalle donne” : In un'intervista rilasciata a La Repubblica l'ex Presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare il partito Democratico. Renzi non rivela il nome del nuovo partito, che sosterrà il governo Conte e potrà contare - nell'esecutivo - sull'impegno di Teresa Bellanova. Svela soltanto: "Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida".Continua a leggere

Per i sondaggisti il nuovo partito di Renzi vale tra il 3 e l'8% : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Nel giorno dell’annuncio della scissione dal Pd, il Corriere della sera ha sentito alcuni sondaggisti per vedere su quante preferenze può contare il nascituro soggetto politico dell’ex premier. Stime certe sono ancora difficili, ma la forbice è tra il 3 e l′8%.Alessandra Ghisleri di Euromedia Research ricorda l’ultima rilevazione fatta per Porta a Porta, intorno ...

Terremoto Pd - Matteo Renzi annuncia l'addio : "Fondo il mio partito" : Ha chiamato Conte per informarlo della decisione presa: "Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini". Il...

Matteo Renzi fonda il suo partito e confida nell’arrivo di parlamentari da Forza Italia : Fuori dal Pd di sinistra che ritorna così ad avere contorni diessini. Matteo Renzi annuncia l’addio al Pd, con la

Le buone notizie dal partito di Renzi : Nelle prossime ore, salvo sorprese che non ci saranno, Matteo Renzi ufficializzerà quello di cui tutti nel Pd parlano da diverse settimane e spiegherà le ragioni che lo hanno spinto a prendere una decisione che va nella direzione opposta rispetto a quanto teorizzato a lungo proprio dall’ex segretari

RENZI - SCISSIONE DAL PD/ Nuovo partito pronto : Giachetti lascia Direzione dem : Matteo RENZI-Pd, è SCISSIONE: domani l'annuncio a Porta a Porta? Giachetti lascia Direzione dem, Serracchiani: 'Errore gravissimo'

Renzi molla il partito Democratico per prendersi il governo : Manca solo l’ufficialità, all’addio di Matteo Renzi al Partito Democratico. Crescono in fase esponenziale, infatti, gli indizi che portano all’ultimo tassello di una vendetta politica messa in atto, con sapienza democristiana, dal senatore di Scandicci dal momento in cui ha consegnato la campanella nelle mani del compagno Paolo Gentiloni, appena premiato con un posto da commissario a Bruxelles. I pezzi da novanta Renziani sono tutti d’accordo: ...

partito Democratico - Renzi potrebbe lasciare : 'Ne parleremo alla Leopolda' : In bilico la permanenza di Matteo Renzi nel Partito Democratico. Secondo alcune delle fonti Renziane, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe pronto a formare un nuovo Partito che andrebbe a sostenere maggiormente il nuovo governo e non a distruggerlo. Ma Renzi, non ha ancora confermato le indiscrezioni che arrivano dalla cabina di regia dei democratici e annuncia che l'argomento sarà affrontato durante la Leopolda, fissata dal 18 al ...

Renzi è pronto a uscire dal Pd e fondare il suo partito : Matteo Renzi (foto: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Quest’anno c’è una particolare attesa per la Leopolda, il convegno politico che fa da tradizionale ritrovo annuale della corrente dell’ex premier Matteo Renzi. Secondo diversi analisti, sarà proprio durante questo evento – in programma dal 18 al 20 settembre prossimo a Firenze – che Matteo Renzi annuncerà una nuova scissione all’interno del partito democratico e la ...