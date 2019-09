Il nome del nuovo partito di Renzi sarà Italia Viva

Scissione Pd - Renzi : “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”. Lo ha detto Matteo Renzi arrivando a Porta a Porta. L'articolo Scissione Pd, Renzi: “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Peacock è il nome del servizio streaming Universal – Ecco i primi originali : Peacock è il nome del servizio streaming Universal/Comcast che debutterà a aprile 2020 negli Stati Uniti. Ecco le prime serie tv originali. Restava solo un servizio streaming che doveva annunciare il suo nome, ossia quello di Universal, già annunciato da mesi, ma di cui si sapeva veramente poco. Da oggi conosciamo il nome, che sarà Peacock, che significa “pavone”, in omaggio al famoso logo di NBC che rappresenta una coda di pavone ...

Sanremo 2020 - Tecla Insolia primo nome delle Nuove Proposte : ha vinto Sanremo Young 2019 : La giovane Tecla Insolia è la prima artista in gara a Sanremo 2020 per la sezione Nuove Proposte. Almeno sulla carta, visto che il Regolamento di Sanremo Giovani 2019 la inserisce d'ufficio nel novero delle 8 Nuove Proposte che parteciperanno al 7o° Festival della Canzone Italiana.prosegui la letturaSanremo 2020, Tecla Insolia primo nome delle Nuove Proposte: ha vinto Sanremo Young 2019 pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2019 12:39.

Scissione Pd - Matteo Renzi accelera e vede Giuseppe Conte. Ha già il nome del suo partito : "Italia del sì" : Mentre Dario Franceschini parla di Scissione "ridicola" e si appella a Matteo Renzi - "Non farlo, il Pd è casa tua" - l'ex premier accelera ed è pronto a incontrare Giuseppe Conte per dargli rassicurazioni sul suo sostegno al governo anche quando dirà addio al partito democratico. Perché così sarà.

Franco Bechis umilia Luigi Di Maio : "Fora - il nome del Pd per l'Umbria - è a processo per frode" : "Mi piacerebbe chiedere a Luigi Di Maio se il candidato civico per l'Umbria a cui pensa è quello già lanciato dal Pd. Perché si chiama Fora, ma rischia di finire dentro visto che dalla scorsa settimana è a processo per frode nelle forniture alle mense scolastiche di Perugia...". Franco Bechis replic

Meghan Markle - spunta il nome di una madrina del figlo Archie : Da luglio ad oggi, Meghan Markle e il principe Harry non hanno mai rivelato nulla in merito all’identità dei padrini di battesimo del piccolo Archie, venuto al mondo il 6 maggio scorso. Vanity Fair UK ha però lanciato un’indiscrezione succosa in merito, affermando che tra i padrini e le madrine potrebbe esserci stata Izzy May, 40enne di West London e guru nel campo delle PR. La May si è presentata al battesimo di Archie accompagnata ...

Santa Maria - buon onomastico/ Santissimo nome - 12 settembre : protezione della Vergine : buon onomastico Santa Maria oggi 12 settembre 2019: Festa del Santissimo Nome, l'Amore della Madre di Gesù e la preghiera di Papa Francesco

Atletica - caso Alex Schwazer : oggi la perizia del Ris. Ronci : “Atleta immune dal doping”. Provette manomesse? : oggi pomeriggio (attorno alle ore 16.30) il Ris di Parma presenterà a Walter Pelino, Gip di Bolzano, la perizia che segnerà una svolta definitiva nel caso Alex Schwazer. Il marciatore è stato squalificato in seguito a una posività al doping riscontrata il 1° gennaio al 2016, al rientro dopo il primo stop inflittogli nel 2012 per un’altra positività in quel caso confessata alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. L’altoatesino si è ...

Pietro Mennea - 40 anni fa il record del mondo diventato leggenda. Abnegazione e talento : così la Freccia del Sud fermò il cronometro a 19?72 : Quarant’anni fa Pietro Mennea stabiliva uno dei record del mondo più longevi dell’atletica. Divenne l’uomo più veloce sui 200 metri il 12 settembre 1979 a Città del Messico e nessuno, fino a pochi mesi prima di Atlanta 1996, riuscì a battere il crono della Freccia del Sud. Ma quel 19″72 resta un’impresa senza tempo, come Italia-Germania 4-3 o l’ora di Moser: altre gesta le hanno superate, ma nell’immaginario ...