Il Napoli è diventato grande Non solo perché ha battuto il Liverpool ma per come ha

(Di martedì 17 settembre 2019) I dieci minuti che ti cambiano la vita. È dura raccontare2-0 quando dalla metà del secondo tempo sul San Paolo era calata un’atmosfera spettrale. Allan a terra per crampi al 70esimo rendeva perfettamente l’idea del ritmo cui era stato costretto a giocare ilper tenere l’intensità del. Meret aveva messo la sua manona su un tiro perfido di Salah servito da uno svarione di Manolas. Di Lorenzo aveva tolto non si sail pallone dal destro di Mané. Ilera alle corde. Ci si appoggiava. Resisteva. Dando prova, anzi conferma, di aver fatto un salto di maturità mentale. Quando sai resistere, ti regali altre porzioni di vita. Altre chance. E ilè stato bravo a sfruttare la sua. Mertens, il biondo, l’unica punta che Ancelotti ha tenuto in campo novanta minuti, tiene palla, vede Callejon e lo serve in profondità. Non ...

