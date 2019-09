Il Milan rinnova la partnership con Piquadro per il 2019 2020

Milano. Case popolari : nel bando rinnovato in offerta oltre 400 alloggi : Si chiuderà il prossimo 2 dicembre il nuovo bando per l’assegnazione delle Case popolari (ora denominate Servizi abitativi pubblici, con

A Milano nascono le Officine Edison - il polo per rinnovare l'energia : Redazione Edison e Polimi inaugurano il nuovo hub di ricerca nel settore energetico. E lanciano un progetto di micro-mobilità elettrica in Bovisa Dalle Officine ai monopattini. In mezzo, tanta ricerca e altrettanta innovazione, per costruire un futuro fatto di energia sostenibile. Edison e il Politecnico di Milano hanno dato vita, a Bovisa, alle Officine Edison, nuovo polo di ricerca, sviluppo e innovazione per l'energia. Ed ecco ...

F1 - rinnovato il contratto del GP d’Italia fino al 2024 : ufficializzato l’accordo nella festa Ferrari a Milano : Mancavano solo i crismi dell’ufficialità e ora ci sono: il GP d’Italia sarà parte del calendario iridato della F1 per altri cinque anni, fino al 2024. Dopo l’anticipazione de La Gazzetta dello Sport di qualche mese fa che aveva reso noto l’accordo tra l’Automobil Club Italia e Liberty Media (il colosso delle comunicazioni a capo del Circus), quest’oggi nel corso della festa dedicata ai 90 anni della Ferrari e ...

Milan - rinnovato accordo di partnership con Banco BPM [FOTO] : Tra presente e futuro, il Milan continua a programmare con l’obiettivo di crescere sempre di più. rinnovato per il settimo anno consecutivo l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Major Partner e Official Bank Sponsor, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nel 2013/2014. A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis Amministratore Delegato ...

