Fonte : affaritaliani

(Di martedì 17 settembre 2019) “Pazzo” non è un termine psichiatrico. Nondimeno è parola usatissima, e copre un’amplissima serie di soggetti: si va dal tragico idiota (in senso tecnico) a colui che è normalissimo per tutto, salvo il fatto che è imprudente in motocicletta o che non... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Il governo? Pazzi al potere Galleggia al di sopra della realtà - francescob18 : @matteosalvinimi Ma non so chi ti dice che fanno i pazzi per volerti fermare, tanto ci pensi tu da solo come hai fa… - smodest : Pazzi. Nemmeno lo stipendio posso ritirare. ..soldi tassati già all'origine...obbligata a farli versare dalla PA su… -