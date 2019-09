Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Il caso del ragazzino 12enne allontanato da scuola per leblu tra i capelli si è risolto pacificamente con la soluzione più logica: l’eliminazione delleincriminate. Soluzione più logica perché, come spiegato nei giorni scorsi, quelleerano semplicemente vietate dal regolamento scolastico della sua scuola, la Alpi-Leva di Scampia. Insomma, alla fine ha prevalso il buon senso, quello diche lese le è fattere proprio dalla mamma, che tanto le aveva difese come principio di libertà ed espressione del figlio. Del restonon era stato l’unico chiamato a rispettare il regolamento scolastico, che, ricordiamolo, vieta, come raccontato dalla stessa preside qualche giorno fa, le tinture ai capelli, gli orecchini, il trucco esagerato, e anche i pantaloni strappati e le magliette troppo aderenti. Proprio ieri, racconta il Corriere ...

napolista : Il buonsenso di #Lino: taglia le treccine blu e chiede scusa per la famiglia Il caso del ragazzino allontanato dal… - elpiga3 : @Lino_2701 @LESOVICI @M_gabanelli Nessun torto, ha perfettamente ragione! Fare un referendum per sancire un princip… -