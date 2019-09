Idee per piccoli tatuaggi femminili sulla caviglia

Fonte : dilei

(Di martedì 17 settembre 2019) Tra le diverse parti del corpo di una donna, laè certamente tra le più sensuali e seducenti. E sono tante le donne che scelgono di fare uno alla, per evidenziare questo punto così particolare del proprio corpo. Iattirano inevitabilmente l’attenzione, per cui non dovete stupirvi se lo sguardo altrui ricadrà sempre sulle estremità. I tattoopossono essere di varie forme e dimensioni e la decisione di fare un disegno appena stilizzato o più grande e importante varia a seconda dei gusti personali. Da non trascurare un dettaglio importante: isui piedi e sulle caviglie saranno molto evidenti soprattutto in estate, quando potranno essere valorizzati da sandali e scarpe che lasciano scoperto il piede. Inoltre, prima di farvi tatuare, bisogna tenere in conto che il piede e lasono pieni di terminazioni nervose, per cui ...

Pontifex_it : San Paolo chiede di pregare 'per tutti quelli che stanno al potere' (Prima Lettera a Timoteo 2,2). Dobbiamo imparar… - matteorenzi : C’è una strada nuova da percorrere. Lo faremo zaino in spalla, passo dopo passo. Offriamo il nostro entusiasmo a ch… - beppe_grillo : PER UNA SOCIETÀ ECOLOGICA 'Sono convinto che oggi il pensiero ecologico possa fornire la più rilevante sintesi di i… -