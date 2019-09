I love Pisa | il cortometraggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua città | “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019)ad altezza occhi e sogni di bambino. Iè ilche il produttore discografico e musicistaha donatosuadi nascita. Riprese aeree che sembrano trasformarein Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggiomia, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me non c’è cosa più bella dei sogni che facevo da bambino. I sogni più belli che ricordo sono quando sognavo di volare ed è così che ho voluto raccontare la mia”. Iracconta proprio il sogno di un bambino e il viaggio spazio-temporale che lo farà immergere nella storia e nell’arte dellatoscana. Un volo onirico che prende il via dall’ammirazione dell’ultima opera pubblica di Keith Haring nel 1989, realizzata sulla parete ...

