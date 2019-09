I campioni del mondo spagnoli accolti da eroi a Madrid

La Gazzetta prova ad anticipare la formazione campioni d’Europa per la sfida del San Paolo : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Jurgen Klopp, orientato al consueto 4-3-3: Il Liverpool arriverà al San Paolo senza Origi e Alisson. Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane. A disp.: Lonergan, Lovren, Gomez, Milner, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri. All.: Klopp. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sacchi ...

Red Bull Cliff Diving – Hunt e Iffland campioni della stagione 2019 - De Rose permanet diver bis : La finale di Bilbao decreta Alessandro De Rose di nuovo permanent diver della Red Bull Cliff Diving Wolrd Series. La finale a Bilbao del 14 settembre ha incoronato i campioni della stagione Gary Hunt e Rhiannan Iffland, ma soprattutto ha definito la lista di atleti titolari per il 2020 Per una stagione appena conclusa, un’altra svela le sue carte e promette un 2020 ricco di emozioni per l’Italia con Alessandro De Rose nuovamente fra gli ...

Fausto Coppi - 100 anni va nasceva il ‘campionissimo’ : dal Giro del ’40 al Tour del ’52 - cinque corse che lo hanno reso leggenda : Una struttura ossea e muscolare fragile, con un torace ampio e quasi snaturato che erano capaci di fondersi perfettamente sopra una bicicletta. Non a caso Gianni Brera lo descrisse come “un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”. Una capacità polmonare da sette litri e mezzo (superiore alla norma) e una frequenza cardiaca da 34 battiti al minuto che esaltavano la sua resistenza sotto sforzo. ...

Fausto Coppi - il centenario del campionissimo : Fausto Coppi è qualcosa di più di un mito immortale dello sport: è un’icona, un nome indimenticabile, quasi un brand, familiare persino a chi non sa nulla della sua vita, eccetto che è stato un fuoriclasse del ciclismo. Nel centenario della sua nascita (e a quasi 60 anni dalla sua morte) il mondo delle bici celebra il «Campionissimo», nato il 15 settembre 1919 nell’Alessandrino, a Castellania, che da ...

MotoGp – Cambia l’orario del Gp di Aragon : ecco quando scenderanno in pista i campioni della categoria regina : Cambia l’orario del Gp di Aragon di MotoGp: ecco quando si disputerà la gara della categoria regina Cresce sempre più l’attesa per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica i piloti della MotoGp, dopo due settimane di pausa, torneranno in pista e lo faranno a Misano, davanti al pubblico italiano. Una gara molto importante per tutti i piloti, che si ritroveranno poi a dover affrontare un importate back-to-back, ...

Biathlon - campionati italiani estivi 2019 : Hofer e Vittozzi campioni nazionali della sprint in Val Martello : In Val Martello sono andate in scena oggi, sabato 7 agosto, le prove sprint valide per i campionati italiani estivi di Biathlon 2019 che hanno visto trionfare il brunicense Lukas Hofer e la sappadina Lisa Vittozzi. Gli atleti delle squadre senior e junior di entrambi i sessi sono stati accolti sul tracciato altoatesino da una leggera pioggia al mattino che si è però placata prima dell’inizio delle competizioni, permettendo uno svolgimento ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Azzurri contro i campioni del mondo : è duro il cammino degli italiani nel main draw del Foro Italico : Le due coppie iridate e una vice campione del mondo sulla strada degli Azzurri che si presentano con sei binomi nel tabellone principale delle World Tour Finals di Roma. Dopo la giornata di ieri che ha visto tutte le coppie azzurre eliminate al primo turno delle qualificazioni da oggi si gioca per il tabellone principale e il programma è nutritissimo per gli Azzurri. In programma ci sono le semifinali dei gironi e alle 10 scatta l’avventura ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid e Chkhvimiani sono i primi campioni del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d’oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l’uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l’ultimo incontro del programma odierno: la finale per l’oro ...

Beach volley - Campionati Italiani giovanili 2019. L’Italia del futuro festeggia a Caorle : ecco tutti i nuovi campioni tricolori : Club Italia ma non solo. Dopo quattro giorni di sfide all’ultimo punto l’Italia ha i suoi nuovi campioni giovanili di Beach volley nelle categorie ormai consuete: Under 16, Under 19 e Under 21 e il primo dato che salta all’occhio è la partecipazione oceanica ai Campionati giovanili che riscuotono sempre più successo tra i giovanissimi che hanno affollato le spiagge nelle dodici tappe che hanno preceduto la finalissima in ...

Felice Gimondi - il funerale del campionissimo : l’ultimo saluto a un fuoriclasse indimenticabile : Lacrime, cordoglio, dolore, tristezza. Sentimenti unanimi per la scomparsa di Felice Gimondi, oggi si è celebrata la funzione funebre del celeberrimo ciclista che è scomparso la scorsa settimana a Giardini Naxos mentre stava facendo un bagno in mare. Un tragico avvenimento che ci ha privato di un autentico fuoriclasse, un punto di riferimento del ciclismo internazionale, un uomo prima che un atleta capace di appassionare una Nazione intera e di ...

Da campioni a esuberi : la strana estate del calcio italiano e di Icardi - Dybala e Higuain : La parabola dei top player del 2019: da uomini imprescindibili sul campo a esuberi da cedere al più presto possibile. Il calcio italiano si arricchisce sempre più di casi come questi, in cui la vicenda Icardi ha fatto da apripista anche ad altri grandi attaccanti come Higuain e Dybala. Ad analizzare le manovre delle squadre italiane di calciomercato, bloccate da calciatori come Donnaruma, Matuidi e Khedira, è Il ...

I giudici di sedia del tennis favoriscono i campioni? : Gli arbitri del tennis hanno un problema di sudditanza coi giocatori più forti e famosi? Questa è l'accusa Nick Kyrgios dopo le ultime intemperanze e la super-multa di Cincinnati ribadendo in un filmato Twitter che Rafa Nadal sfora più di lui i 25 secondi di tempo per il servizio (41” contro 28!), così direbbe il non-gradimento di Serena Williams a Carlos Ramos dopo i fattacci degli Us Open di dodici mesi fa che si estenderà anche a ...

Tonfo del Paris Saint-Germain - Niang trascina il Rennes : ai campioni di Francia non basta Cavani : I parigini passano in vantaggio con il gol di Cavani, ma Niang e Del Castillo ribaltano il risultato regalando la vittoria al Rennes Prima sconfitta in campionato per il Paris Saint-Germain che, nella seconda giornata, cade in trasferta al cospetto del Rennes. I campioni di Francia cedono 2-1 ai ragazzi di Stéphan, che si prendono una piccola rivincita dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa poche settimane fa. AFP/LaPresse Eppure a ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Quattro coppie azzurre a caccia del titolo continentale a casa dei campioni del mondo : Quattro coppie per un sogno continentale. L’Italia si presenta con un contingente nutrito all’appuntamento del Campionato Europeo di Mosca e anche con qualche ambizione in particolare in campo maschile con Paolo Nicolai e Daniele Lupo che questo torneo lo hanno vinto già tre volte, l’ultima volta due anni fa in finale contro i dominatori del World Tour Mol/Sorum. Sono loro la carta principale da podio per l’ItalBeach in un Europeo che arriva in ...