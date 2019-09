I 50 migliori vini d’Italia del 2019

Fonte : gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) Un brindisi alle eccellenze tricolori. L’edizionedei Biwa, i Best Italian Wine Awards ideati da Luca Gardini e Andrea Grignaffini, ha incoronato anche quest’anno i 50: la classifica, che dal 2012 viene stilata da un team di esperti assoluti del mondo del vino, sulla base di un tasting alla cieca, ha visto il trionfo del Sassicaia 2016 della Tenuta San Guido di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Il rosso «made in Toscana» si conferma così re assoluto della produzione nostrana, dopo aver conquistato la medaglia d’oro anche lo scorso anno con la sua annata 2015. Il secondo gradino del podio va invece al Barolo Monvigliero 2015 di Burlotto (a Verduno, in provincia di Cuneo), altro grande rosso della tradizione italiana conosciuto in tutto il mondo. Il bronzo, invece, va a Termeno, in provincia di Bolzano, e per la precisione a un vino bianco dolce: si ...

wineprincess7 : RT @WineNewsIt: .@CiattiCompany: #mercato degli #sfusi, le occasioni migliori in #Argentina. Con la #produzione 2019 in calo, in #Europa ed… - Myshops2 : Anteprima Tre Bicchieri 2020. I 16 migliori vini della Puglia - FoodSpecial : Anteprima Tre Bicchieri 2020. I 16 migliori vini della Puglia -