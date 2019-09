Huawei Mate 30 Pro svela nuove funzioni con teaser | hands-on e nuove immagini

Anteprima foto Huawei Mate 30 Pro - Mate 30 e Mate 30 Lite : Huawei ha programmato un evento speciale il 19 settembre in cui verranno annunciati gli smartphone top di gamma più attesi dell'azienda, ovvero Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro.

Fotocamera - prcessore - OS e batteria del Huawei Mate 30 Pro : le ultime conferme : Arrivano nuove conferme sul conto del Huawei Mate 30 Pro, almeno per quanto riguarda gran parte delle specifiche chiave che lo riguarderanno (processore, Fotocamera, sistema operativo e batteria). Secondo quanto riportato da SlashLeaks, il device monterà una quadrupla Fotocamera con un sensore da 40MP Movie/Cine, un altro sensore da 40MP di tipo SuperSensing, un teleobiettivo da 8MP ed un 3D Depth Sensing Camera. Il Huawei Mate 30 Pro sarà ...

Un teaser suggerisce controlli laterali per Huawei Mate 30 Pro : Un nuovo teaser di Huawei ci svela una probabile caratteristica di Huawei Mate 30 Pro, del quale ormai non ci sono più segreti. L'articolo Un teaser suggerisce controlli laterali per Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ci sarà anche un Huawei Mate 30 Porsche Edition : (Foto: HuaweiCentral) Quella che si può ammirare qui sopra è l’immagine che racconta come sarà Huawei Mate 30 Porsche Edition ovvero l’edizione speciale del prossimo top di gamma del colosso cinese. Il fronte sarà praticamente tutto-schermo, con un piccolo notch a goccia nella porzione superiore. I bordi saranno più squadrati rispetto al Mate 30 tradizionale e anche il retro apparirà diverso con la fotocamera quadrupla con ...

Foto e specifiche Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro - Mate 30 Lite e Porsche Design : Il 19 settembre si avvicina pericolosamente, e con esso anche i rumors relativi ai Huawei Mate 30 si fanno più consistenti. La fonte a cui ci siamo ispirati per questo lungo articolo di approfondimento è 'Huawei Central', che ha fornito alcune immagini più che esaustive su ciascun esponente della linea. Il Huawei Mate 30 conferma avere il notch, di dimensioni minori rispetto a quello che caratterizzerà il Mate 30 Pro. Lo stesso accade lo scorso ...

Huawei Nova 5i Pro si traveste da Mate 30 Lite per l’arrivo in Europa : È ufficiale: Huawei Mate 30 Lite non sarà altro che un Huawei Nova 5i Pro che ha cambiato nome. L'articolo Huawei Nova 5i Pro si traveste da Mate 30 Lite per l’arrivo in Europa proviene da TuttoAndroid.

Porsche Design Huawei Mate 30 RS si mostra in tutto il suo splendore : Ieri il team di Huawei ha confermato che in occasione dell'evento del 19 settembre sarà presentato anche il Porsche Design Huawei Mate 30 RS L'articolo Porsche Design Huawei Mate 30 RS si mostra in tutto il suo splendore proviene da tuttoAndroid.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro si mostrano in nuovi render ufficiali : Tra qualche giorno la gamma Huawei Mate 30 sarà ufficialmente presentata dal colosso cinese ma nell'attesa ecco un nuovo contributo per chi desidera conoscerlo L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro si mostrano in nuovi render ufficiali proviene da TuttoAndroid.

È ufficiale : il 19 settembre Huawei presenterà anche un Porsche Design Mate 30 RS : Porsche Design Huawei Mate 30 RS si farà: poco fa lo ha annunciato Huawei su Twitter, confermandone il debutto con la serie Mate 30 il 19 settembre. L'articolo È ufficiale: il 19 settembre Huawei presenterà anche un Porsche Design Mate 30 RS proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro si mostra dal vivo con schermo waterfall e notch importante : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale Huawei Mate 30 Pro è protagonista di un nuovo video che conferma alcune delle caratteristiche del suo display. L'articolo Huawei Mate 30 Pro si mostra dal vivo con schermo waterfall e notch importante proviene da TuttoAndroid.

Quando la beta EMUI 10 arriverà sui Huawei Mate 20? Forse uno slittamento : La beta EMUI 10 è in piena distribuzione sui Huawei P30 e P30 Pro anche in Italia. Dopo l'iscrizione al programma sperimentale per i top di gamma della serie, anche in Italia si è cominciato a ricevere proprio il pacchetto software con a bordo la nuova interfaccia e pure Android 10 naturalmente. I possessori dei Huawei Mate 20 dovrebbero essere i prossimi a beneficiare di questo passaggio ma, almeno secondo quanto trapelato in queste ore, ...

A nudo il Huawei Mate 30 Pro : specifiche complete - prezzo e foto reale : Il 19 settembre sarà la giornata di presentazione del Huawei Mate 30 Pro, oltre che del fratello più piccolo Mate 30: di quest'ultimo modello, il più performante della serie, conosciamo praticamente tutta la scheda tecnica (l'ha diffusa il noto leaker @RODENT950 su Twitter, ed è in grossa parte coincidente con tutte le precedenti indiscrezioni fin qui trapelate), che siamo felici di illustrarvi a seguire, nel dettaglio che stiamo per ...

Tutti i leaks riguardanti i Huawei Mate 30 : le specifiche punto per punto : State aspettando l'annuncio relativo alla serie dei Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 5G? Niente di più normale, trattandosi probabilmente dei migliori top di gamma di questa seconda parte del 2019. Le specifiche tecniche di questi flagship la dicono lunga sul loro grado di appetibilità. Come riportato da 'Huawei Central', sono tanti i motivi per cui dovreste voler puntare sulla prossima line-up del colosso di Shenzen. DISPLAY Il ...