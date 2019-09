Grey' s Anatomy spoiler | Holly Marie Combs e Alyssa Milano di nuovo insieme su un set

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019)'s, una delle serie tv più di successo è ormai giunta alla sua 16° stagione, i fan sono già scatenati in cerca di anticipazioni, immagini dal set e novità, curiosi di sapere come si evolveranno le situazioni dei loro adorati personaggi. Come sappiamo Shonda Rhimes è da sempre una maestra ed è riuscita ancora una volta a tenere tutti gli appassionati della fortunata serie in trepidante attesa per l'arrivo della nuova stagione (e ormai manca davvero poco). E proprio in questi giorni una notizia, girata di sito in sito ed alimentata da alcuni post sui social network degli interessati ha fatto sognare anche i fan dell'ancora oggi tanto amato telefilm "Streghe "( andato in onda in Italia dal 1998 al 2006). Tante le ipotesi avanzate, ma finalmente la notizia ufficiale è arrivata ed il progetto è stato reso noto....

