Governo | Salvini | ‘il 19 ottobre in piazza San Giovanni | non sarà leopoldina’

Governo : Salvini - ‘in Italia sono minoranza di minoranza’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Non credo mai ai sondaggi, ma la Lega torna a crescere e dà dieci punti di distacco al secondo partito che è il Pd. Ma chi c’è al Governo? Il Pd. Potranno avere qualche numero di vantaggio in Parlamento ma sono la minoranza della minoranza nel Paese che si chiama Italia”. Lo ha affermato Matteo Salvini durante una diretta Facebook. L'articolo Governo: Salvini, ‘in Italia sono ...

Israele : Salvini - ‘dove cade Governo si vota - auguri a Netanyahu’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Sta votando liberamente il popolo israeliano. Mi auguro e spero che il popolo d’Israele premi Bibi Netanyahu che ha dimostrato come si governa un Paese nel nome della legalità, della crescita, della ricerca, dell’innovazione, della sicurezza e del rispetto. Ricordo ancora il bellissimo incontro che ho avuto l’onore di avere con lui quando disse Salvini è un amico di Israele. Buon ...

Governo : Salvini - ‘da Renzi non mi aspetto pudore - dignità e onore’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Da Renzi non aspetto pudore e dignità e onore. Sciascia come li definiva? Uomini, ominicchi, quaquaraqua, lascio a voi. Ma non mi interessa Renzi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Governo: Salvini, ‘da Renzi non mi aspetto pudore, dignità e onore’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Salvini - ‘Di Maio ministro vinavil - attaccato alla poltrona’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Di Maio ministro vinavil, incollato alla poltrona”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta FacebookL'articolo Governo: Salvini, ‘Di Maio ministro vinavil, attaccato alla poltrona’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Salvini - ‘se Conte e Mattarella preoccupati potevano pensarci prima’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “E’ un Governo nato da una settimana e già litigano, già ci sono scissioni. Il presidente Conte è preoccupato, Mattarella è preoccupato. pensarci prima? Lo dico con il massimo della sobrietà, della tranquillità, del rispetto istituzionale. pensarci prima e restituire il diritto di voto al popolo italiano? Pareva brutto?”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. ...

Governo ultime notizie : Salvini “Referendum contro abolizione Dl sicurezza” : Governo ultime notizie: Salvini “Referendum contro abolizione Dl sicurezza” La manifestazione di Pontida 2019 ha chiamato a raccolta un grandissimo numero di sostenitori della Lega. L’annuale kermesse del carroccio – che si svolge ormai da quasi 30 anni – si è chiusa con l’intervento di Salvini, il quale ha “caricato” i suoi e ricordato che “M5S e PD non potranno evitare il voto per sempre”. Le ...

Governo : Maroni - ‘anche se dura per Salvini non sarà boomerang - come Bossi nel ’95’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Se il Governo M5S-Pd “va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d’acqua con sé, non c’è dubbio”. Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.L’esecutivo giallorosso, per l’ex governatore lombardo, “potrebbe durare se ...

Flavio Tosi smonta Matteo Salvini : "Pugile suonato - il golpe è solo suo. Così il Governo lo sgonfierà" : "Adesso Matteo Salvini rischia di sgonfiarsi". Nel giorno di Pontida, l'ex leghista Flavio Tosi colpisce duro il segretario in una lunga intervista del Fatto Quotidiano. Innanzitutto, spiega l'ex sindaco di Verona uscito polemicamente dal Carroccio nel 2015, il Capitano ha sbagliato i tempi della cr

Salvini : Governo figlio di grande imbroglio : Lega, Matteo Salvini: "Questo Governo e' figlio di un grande imbroglio e Renzi ne e' uno dei protagonisti"

Legge elettorale - maggioritario vs proporzionale/ Referendum Salvini contro Governo : Legge elettorale, maggioritario vs proporzionale: le posizioni e il Referendum lanciato da Salvini contro Rosatellum bis e Governo Conte

Salvini a Pontida : “Questa è l’Italia che vincerà - ci riprenderemo il Governo” : "Non cambierei la mia vita con quella di un Renzi di un Conte o di un Di Maio qualunque, tenetevi la poltrona, ci teniamo l'onore e la dignità" ha scandito il leader leghista Matteo Salvini dal palco del raduno di Pontida dove si è scagliato contro l'attuale Esecutivo e i vecchi alleati del M5s.Continua a leggere

Salvini lancia la sfida al nuovo Governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

"Governo del popolo contro Governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida, si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il Governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese