Governo : Confapi Padova - abolisce il Veneto - solo un ministro e 3 sottosegretari : Padova , 17 set. (AdnKronos) - Da tre ministri a uno, peraltro senza portafoglio. Da quattro sottosegretari a tre. Il Veneto resta quasi a bocca asciutta nel passaggio dal primo Governo Conte al Conte bis, e Padova ci resta proprio del tutto, sparendo completamente dai radar. In tutto sono 4 i rappre

Governo : Confapi Padova - abolisce il Veneto - solo un ministro e 3 sottosegretari (2) : (AdnKronos) – “Possibile, poi, che a nessuno sia venuto in mente che destinare espressamente un sottosegretario alla piccola e media industria sarebbe stata una buona idea? E che nessuno si sia reso conto di come il settore manifatturiero, che peraltro innerva il tessuto produttivo del Nord Est, sia sotto considerato? Attendiamo la prova dei fatti, ma il timore, non lo nascondiamo, è di assistere a un ulteriore scollamento tra ...