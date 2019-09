Governo | Boccia | ‘proporre a Ue grande operazione infrastrutturale’

Sondaggi - un italiano su due boccia il nuovo Governo. Ma Conte è il leader che piace di più. Cala la Lega - cresce il M5s : il Pd è secondo : A un italiano su due non piace il governo Conte 2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta il leader politico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti Sondaggi, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per ...

Boccia : occorre una linea di direzione chiara del Governo. Priorità cuneo e infrastrutture : Per il presidente di Confindustria «restano i nodi di sviluppo che sono cuneo fiscale, riduzione delle tasse sui lavoratori italiani, questione infrastrutturale, in Italia e in Europa», e il salario minimo «su cui non siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso essere legato ai grandi contratti di rappresentanza»

Il ministro Boccia ha spiegato perché il Governo ha impugnato la legge sull'immigrazione del Friuli V. G. : Dice che la sua volontà è quella di “riappacificare il Paese”. Ma il suo primo giorno da ministro delle Autonomie è stato un attacco durissimo alla Regione Friuli Venezia Giulia, impugnando una legge sull'immigrazione ritenuta discriminatoria. Ciò che ha mandato su tutte le furie prima di tutto Matteo Salvini ("Vergogna assoluta, traditori”) in seconda battuta il governatore Massimiliano Fedriga ("Il governo dell'immigrazione selvaggia”). In ...

Governo : Miccichè (Fi) - 'Boccia ministro giusto riconoscimento - politico valido' : Pslermo, 5 set. (AdnKronos) - "Francesco Boccia ministro? Finalmente dalle parti del PD si sono accorti di avere in casa una risorsa importante. Sono contento, è il giusto riconoscimento per un politico valido e in gamba". Così, sui social, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, coordinatore di

Francesco Boccia - chi è il ministro agli Affari regionali del Governo M5s-Pd : Una famiglia sicuramente particolare quella di Francesco Boccia: il neo ministro del governo Conte è il marito di Nunzia De...

Governo : Boccia - economista e esperto di bilanci alle Regioni : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Parlamentare da tre legislature, già presidente della commissione bilancio alla Camera, 49 anni, Francesco Boccia per la prima ricopre la carica di ministro, con la delega agli Affari regionali. Alla politica arriva attraverso l’attività accademica con Filippo Andreatta, docente di Scienza Politica all’Università di Bologna. Consigliere economico di Enrico Letta, ministro dell’Industria, ...

Governo - Boccia (Pd) : “M5s? Un’alleanza sociale è naturale tra noi. Ma i matrimoni si fanno in due - se non funzionano meglio lasciare stare” : “Lo dico a tutti, anche ai leader del M5s: si può fare politica guidando i partiti, non solo guidando un ministero”. A margine di un incontro alla Festa de l’Unità di Milano, il deputato Pd Francesco Boccia commenta con queste parole la trattativa sul Governo che sta andando avanti a Roma: “Se mi fido del M5s? Sono sicuro che un’alleanza sociale è quasi naturale tra noi e i 5 stelle, per cui ci credo. Però matrimoni come le alleanza si ...

Sondaggio di Nicola Piepoli - il 55 per cento degli elettori boccia il Governo M5S-Pd : Gli italiani non apprezzano il governo giallo-rosso anche se sicuramente tra i premier potenziali, il più apprezzato è proprio Giuseppe Conte, seguito da Matteo Salvini. E' quanto rivela Nicola Piepoli nel suo Sondaggio per La Stampa. Il 55 per cento degli elettori, infatti, non gradisce l'alleanza

Sfida di Di Maio - Governo in salita : il Pd apre a Conte - ma boccia il capo M5S : Il governo torna in bilico a mezzanotte: Luigi Di Maio insiste per avere il ruolo di vicepremier e addirittura annuncia il voto online, successivamente a un eventuale affidamento del preincarico a...

Crisi di Governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...