Golf – 76° Open d’Italia | per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura tv

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) 76°in onda su Rai, Sky eTV. Per lailunatelevisiva Unda vivere dallaall’ultima buca per non perdersi neanche un colpo dei campioni in gara all’OlgiataClub di Roma dal 10 al 13 ottobre. Rai Sport, Sky Sport eTV, infatti, trasmetteranno la 76esima edizione del, quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. L’appuntamento clou del Progetto Ryder Cup 2022unasenza precedenti grazie all’accordo raggiunto da Infront – Official Advisor della Federazione Italiana– con tre diversi broadcaster. Per un’esposizione mediatica che darà un nuovo impulso allo sviluppo del movimentoistico entrando nelle case di tutti gli italiani permettendo la visione di uno show con protagonisti, tra gli altri, campioni internazionali del calibro di Francesco ...

