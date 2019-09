Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Premium prima della partita con il Liverpool:la rosa con calciatori molto bravi alzando il livello in tutte le coppie. Speriamo di far bene sia in campionato che in Champions. Icardi? Abbiamoun. Abbiamo preso un terzino più offensivo, un giocatore bravo sia in attacco che in fase di contenimento come Elmas, abbiamo ringiovanito la difesa con Manolas ed è arrivato anche Llorente per completare l’attacco”. L'articolo: “Abbiamounla rosa” ilNapolista.

napolista : Giuntoli: “Abbiamo fatto un mercato equilibrato e ampliato la rosa” Le dichiarazioni del direttore sportivo del Nap… - cn1926it : #Giuntoli a Mediaset: '#Icardi non è un rammarico, abbiamo una rosa forte' - - MundoNapoli : Giuntoli: 'Abbiamo integrato in rosa grandi giocatori, Ancelotti ha voluto dare un segnale forte'.… -