Giornata nazionale della merenda | ecco perché si festeggia

XII Giornata nazionale sulla SLA : domenica 15 settembre 300 volontari in 150 piazze : 150 piazze , 300 volontari e 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 persone con SLA in Italia: è la Giornata Nazionale sulla SLA, #GN19, promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, domenica 15 settembre . L’iniziativa nelle 150 piazze italiane si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una delle ...

10 gadget per mancini per festeggiare la loro Giornata internazionale : Oggi si celebra l’orgoglio mancino: si tratta infatti della giornata internazionale di chi usa come mano principale la sinistra. Per festeggiarla a tema, abbiamo selezionato 10 accessori utilissimi per chi scrive con la mano del diavolo (così veniva considerata non troppo tempo fa la mano sinistra). Dal mouse alla tastiera, gli accessori per “lefty geek” abbondano, così come gli utensili da cucina: chi ha il bernoccolo per i ...