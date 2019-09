Giornata Mondiale dell’Alzheimer | un cortometraggio per promuovere la ricerca scientifica

Tumori - cancro della vulva : nasce a Torino la Giornata mondiale : Si terrà per la prima volta si terrà a Torino, dal 18 al 20 settembre presso il Centro congressi dell’Unione industriale, il Congresso mondiale della Società internazionale per lo studio delle malattie vulvovaginali (International Society for the Study of Vulvovaginal Disease). E mercoledì 18, durante il summit, verrà istituito il vulvar Cancer Awareness Day mondiale, la prima giornata di sensibilizzazione e consapevolezza sui Tumori della ...

Nel mondo - 2 - 6 milioni di morti all’anno per terapie non sicure : il 17 settembre la prima Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti : Oltre 134 milioni di Pazienti nel mondo, in particolare nei paesi meno ricchi, vengono danneggiati ogni anno a causa di cure sanitarie non sicure, e 2,6 milioni muoiono per questo, ovvero 5 persone ogni minuto che passa. Eppure la maggior parte di queste morti sono evitabili. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che il 17 settembre celebrerà la prima giornata mondiale per la sicurezza dei Pazienti, con ...

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del suicidio 3 adolescenti raccontano in prima persona le loro storie di autolesionismo : Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. In occasione della Giornata Mondiale per la prevezione del suicidioe in concomitanza del convegno scientifico “Bambini, adolescenti e suicidio: una nuova emergenza”all’Ospedale ...

Torino. Giornata Mondiale della prevenzione del suicidio : Si terrà a Torino il 10 settembre, presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Corso Inghilterra, il convegno “Giornata mondiale della

Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio - Telefono Amico : “Quasi mille segnalazioni ogni anno” : «ogni anno riceviamo circa mille segnalazioni da parte di persone che pensano al Suicidio o temono che un proprio caro possa suicidarsi». A renderlo noto, in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, è Monica Petra, presidente dell’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia, che da oltre 50 anni si prende cura, al Telefono e via mail, delle persone che hanno bisogno di aiuto garantendo il totale anonimato. La ...

Giornata Mondiale del Suicidio : è la 2ª causa di morte tra i giovani : Il Suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. Il tendenza al Suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. Al Bambino Gesù, le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte in 8 anni. Nella Giornata Mondiale di Prevenzione del ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes dominio - Ferrari a -150 punti! : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes dominio - Ferrari a -150 punti! : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes dominio - Ferrari a -150 punti! : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata Mondiale del cane/ Gli amici a 4 zampe che fanno bene a bimbi e anziani : Giornata mondiale del cane: oggi, lunedì 26 agosto 2019, si celebrano gli amici a quattro zampe che, secondo gli studi, fanno bene al cuore!

Giornata Mondiale del cane 2019 : perché si festeggia e significato : Giornata mondiale del cane 2019: perché si festeggia e significato Anche l’amico dell’uomo per eccellenza viene celebrato in un’occasione particolare; ricorre proprio oggi 26 agosto 2019 la Giornata Internazionale del cane. Giornata mondiale del bacio 2019: storia e perché si festeggia il 6 luglio Giornata mondiale del cane: le origini La Giornata mondiale del cane si celebra sin dal 2004: il Dog Day è stato istituito, per dir così, ...