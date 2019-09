Giorgio Alfieri | dopo Martina torna l’amore La foto non lascia spazio ai dubbi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2019) In molti infatti ricorderanno la storia d’amore trae la ex corteggiatriceLuciani. Il calciatore, finita l’esperienza nel reality ‘Campioni, il sogno’ era diventato tronista di Uomini e Donne della stagione 2009-2010. Per lui scesero tantissime corteggiatrici, madiversi scontri, il calciatore scelse. I due hanno avuto una figlia, Asia, ma pocohanno deciso dirsi e di prendere due strade completamente diverse. Un paio di anni faha rito un’intervista nella quale raccontava il brutto periodo che stava passando. L’ex tronista ha spiegato che per un certo periodo è rimasto completamente senza soldi e che per via dei suoi problemi economici era stato scaricato anche dalla fidanzata. Lui tornò a vivere con i genitori. Come se non bastasse, non avendo più soldi, non poteva pagare gli alimenti alla ...

