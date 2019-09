Ginnastica artistica | l’Italia si sveglia alle 5 30 per gareggiare ai Mondiali! Lo shock

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Alzarsi5.30 per disputare un Mondiale. Questo è quello che succederà all’Italia tra tre settimane, le azzurre dovrannorsi prima dell’alba il prossimo sabato 5 ottobre per poter disputare le qualificazioni della rassegna iridata diche tra l’altro metteranno in palio anche nove pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il sorteggio non è stato per nulla favorevole nei confronti delle ragazze del DT Enrico Casella che sono state inserite nella settima suddivisione, quella che apre il secondo giorno di gara e il cui inizio è fissato per le ore 9.00. I conti sono presto fatti. Bisogna essere in pedana per riscaldarsi attorno7.15 svolgendo al meglio il risveglio muscolare e unnamento agli attrezzi. Contando i tempi per la colazione, per le fondamentali operazioni di trucco-parrucco e per le necessità personali è evidente che ci si ...

