Gigibontà | quando il riscatto passa da un gelato Storia del progetto di imprenditoria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) A volte sono le cose più semplici a fare la differenza: un, per esempio. A testimoniarlo ci sono le storie deldisolidale della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968. La prima gelateria ha aperto in Bolivia e oggi ce ne sono 13 in tutto il mondo: una seconda sempre in Bolivia, una in Sierra Leone (e sta per aprirne un’altra), dieci in Zambia, dove l’ultima è stata appena inaugurata, e una in Cile. Altre due sono di prossima apertura: una a Dakar, in Senegal, l’altra sempre in Cile. Le persone che vi lavorano sono assunte regolarmente in base alle leggi locali. Sono circa 300, spesso ragazzi di strada dell’Africa e del Sud America, e il 90% di loro proviene proprio dalle realtà di accoglienza o comunque da situazioni di estremo disagio Vladimir Fernandez lavora come mastro gelataio nella gelateria di La ...

