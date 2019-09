Gf Cristina Plevani ho perso tanti contratti e possibilità

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 17 settembre 2019)è stata la prima vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello”in un’intervista al “Corriere della Sera” ha raccontato :”Dentro la casa non avevo percezione di nulla. non avevamo idea dei milioni dine che ci guardavano, non immaginavamo l’impatto che il reality aveva sia dal punto di vista televisivo sia del costume. Una volta uscita fu un vortice, ricordo ancora che quando entrai in studio non riconoscevo i ragazzi che erano stati rinchiusi con me: con trucco e parrucco, vestiti come paggetti, erano irriconoscibili”, poi ha ammesso che all’epoca aveva dei problemi ad accettarsi: “Io non ero pronta, ero molto ingenua, venivo da un piccolo paese (Iseo, in provincia di Brescia): sono stata sei mesi senza avere un’agenzia di comunicazione, homolti. Ero bruttina, non ero brava a valorizzarmi, ...

