Football Manager 2020 sarà il primo gioco ecologico

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 17 settembre 2019) Miles Jacobson O.B.E., Studio Director presso Sports Interactive (SI), lo sviluppatore di videogiochi londinese dietro la serie internazionale best-seller, ha sfidato l’industria dell’intrattenimento – musicale, cinematografica e di videogiochi – decidendo di abbandonare gli imballaggi in plastica per adottare soluzioni di imballaggio più sostenibili. SI ha svelato che, l’ultimo capitolo della serie di successo,, sarà ilad essere distribuito in imballaggi più ecologici. “A causa dell’attuale emergenza climatica, abbiamo deciso che d’ora in poi distribuiremo i nostri giochi nel modo piùpossibile”, ha affermato Jacobson. “A tal fine, abbiamo lavorato con i nostri colleghi del nostro editore SEGA per sviluppare un nuovo imballaggio, ...

fm2020it : Il package di Football Manager 2020 sarà ecologico e riciclabile. L'annuncio arriva direttamente da Miles che incon… - TMux80 : @GamePlayFusi @KegOfGrog @Ashzara_Alexa @Spartano_78 @AmyBurnley @StefaniaC11 @Gamer_Lelalite @LadyBiker84… - TMux80 : @KegOfGrog @GamePlayFusi @Ashzara_Alexa @Spartano_78 @AmyBurnley @StefaniaC11 @Gamer_Lelalite @LadyBiker84… -