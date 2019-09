Fisco | Lucaselli Fdi | ‘dati Cna confermano errore Rdc’

Fonte : meteoweb.eu

Roma, 17 set. (AdnKronos) – "L'analisi della Cna conferma quanto noi più volte abbiamo sollevato, ossia che occorreva ed occorre una politica economica a favore dell'impresa. Ora, ecco l'amaro risultato della scorsa manovra andata a vuoto: in un anno la pressione fiscale per le pmi è cresciuta del 19%". Così in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja.Tutto ciò, aggiunge, "è frutto di dissennate politiche assistenziali, che hanno trovato la cuspide nel 'reddito di cittadinanza'. Sarebbe stato sicuramente più virtuoso investire quel denaro nell'alleggerimento fiscale e nella competitività. Invece ci troviamo con un meccanismo di inclusione al lavoro che non sta funzionando e le imprese in ginocchio", conclude.

