Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Esordio assoluto in Champions League per l’. C’ènell’ambiente bergamasco per la sfida di domani contro la Dinamo Zagabria. A presentare la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia è il tecnico dei nerazzurri Gian Piero. Ecco le sue parole. “Muriel sta bene, stamattina si è allenato regolarmente. Non vogliamo rischiare niente però siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che domani possa essere disponibile. E’ un girone di sei partite, domani è una partitaper tutte le squadre ma non è di sicuro decisiva. L’obiettivo di qualificazione o di ottenere il miglior piazzamento possibile verrà perseguito attraverso sei partite. Domani è una partitaperché l’impatto iniziale può dare subito la misura delle possibilità, però non è determinante. Il calendario è così e va ...

CalcioWeb : Fermento #Atalanta, #Gasperini: 'Domani è importante ma non decisiva'. E si sbilancia su #Muriel... -