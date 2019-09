Fegato grasso | fattore di rischio per diabete e malattie cardiovascolari | diagnosi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una malattia metabolica caratterizzata dall’accumulo dia livello del. Questa condizione rappresenta un importantediper. Si tratta tuttavia di un patologia subdola perché asintomatica; per questo spesso passa inosservata e non viene diagnosticata tempestivamente (di solito si scopre facendo un’ecografia al). Per questo motivo è importante cercare di individuare dei ‘segnali’, dei marcatori precoci di alterato metabolismo epatico, magari attraverso un prelievo di sangue. Questa ricerca del CNR di Pisa, presentata a Barcellona al congresso dell’EASD (European Association for the Study ofs) da un gruppo di ricerca della Società Italiana di Diabetologia (SID) si è focalizzato sullo studio degli aminoacidi e dei lipidi circolanti, per valutare se un’alterazione dei ...

tecnomedics : Fegato grasso: nuovo studio scopre il meccanismo di origine nell’intestino - broby68 : Fegato grasso: nuovo studio scopre il meccanismo di origine nell’intestino - peppedileo : Fegato grasso, nuovo studio italiano ne svela l’origine dall’intestino -