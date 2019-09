Facebook condannata a risarcire con 350mila euro una società dell’hinterland milanese

Modena - diffamò una conoscente su Facebook : condannata - farà la centralinista per 160 ore : Una donna emiliana è stata condannata per aver diffamato e minacciato su Facebook una conoscente. Per evitare la sanzione da cinquemila euro ha ottenuto di svolgere un lavoro socialmente utile. Dovrà quindi rispondere garbatamente alle chiamate degli utenti dell’Azienda sanitaria locale di Modena per 160 ore.Continua a leggere