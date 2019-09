Eutanasia | Mara Maionchi madrina dell’evento ‘Liberi fino alla fine’ Il video | “Il 19

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Anchechiede al Parlamento di farsi vivo insieme ai protagonisti di “Liberifine”, la grande manifestazione / evento organizzata da Associazione Luca Coscioni in programma dalle ore 16 alle ore 23 di giovedì 19 settembre presso i giardini intitolati a Piergiorgio Welby, a Roma, in Piazza San Giovanni Bosco. A sei anni dal deposito della proposta di legge di iniziativa popolare “Legale” Marco Cappato e Filomena Gallo – tesoriere e segretario dell’Associazione di riferimento in Italia sul tema dell’autodeterminazione, delle libertà Civili e della libertà di Ricerca scientifica -, insieme a Neri Marcorè (conduzione) accoglieranno sul palco artisti e protagonisti del mondo culturale e giornalistico nazionale come Luca Barbarossa, Roy Paci, Nina Zilli, Pau e Mac dei Negrita, il dj Claudio Coccoluto, Kento + dj Fuzzten, Andrea Delogu, Giulio ...

