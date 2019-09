Eurogames | 300 concorrenti e 6 Paesi tutti per Ilary Blasi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Da giovedì 19 settembretorna in prima serata su Canale5 con il game-show, la rivisitazione 2.0 dello storico format Jeaux Sans Frontiers. La sfida tra le nazioni d'Europa che tra gli anni Settanta e Novanta ha appassionato il pubblico italiano e non si ripresenta con una nuova veste ancora più accattivante. Saranno 300 iin gara, divisi in trenta squadre, e si contenderanno un unico posto per la vittoria finale.In questa nuova sfida,sarà affiancata da Alvin ma anche dal campione Jury Chechi. Il “Signore degli anelli” avrà il compito di presiedere la giuria di sei arbitri chiamati a vegliare sulle regolarità dei giochi. “Ho voluto fortemente questo gioco e mi prendo tutte le responsabilità. Credo molto in questo progetto”, ha dichiaratodurante la conferenza di presentazione di. La struttura del programma riprende la ...