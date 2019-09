Esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi | boato a chilometri di distanza

Pavia - l'Esplosione poi le fiamme alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi : I residenti hanno sentito un boato e in cielo si è alzata una colonna di fumo di nero che ha reso l'aria irrespirabile

Esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi : Intorno alle 6.15 i residenti hanno avvertito un forte boato, poi si è alzata una colonna di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto vigili del fuoco, tecnici dell’Ats, e polizia

Esplosione Stromboli - è ancora allerta : la Protezione Civile estende l’interdizione alla navigazione : A seguito del parossisma registrato ieri sull’isola di Stromboli, questa mattina il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha coordinato un nuovo punto di situazione in collegamento con i centri di competenza scientifica, le autorità locali e le strutture operative che stanno garantendo sul posto la risposta di Protezione Civile. Nel corso dell’incontro, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, è stato deciso ...

Stromboli - nuova fortissima Esplosione e tanta paura : pioggia di cenere e materiali sono ricaduti fino alla costa : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...

Esplosione davanti alla sede della Diocesi di Avellino : preso l'attentatore : Tre i feriti tra cui un vigile, un passante e il presidente della Caritas Carlo Mele. l'attentatore ha fatto esplodere uno...

Esplosione nucleare in Russia - Mosca smentisce l’evacuazione di Nyonoksa : “È una tragedia - ma nessun allarme sicurezza” : In Russia, l’incidente avvenuto presso una base militare continua ad avere contorni poco chiari e si teme sempre più l’insabbiamento da parte delle autorità. Alcuni media della regione di Arkhangelsk, dove è avvenuto il test del missile a propulsione di radionuclidi, hanno infatti diffuso la notizia di un’imminente evacuazione del villaggio di Nyonoksa, il più vicino al luogo del disastro. Notizia che le autorità locali si sono ...

Russia - domani sarà evacuato il villaggio vicino alla base militare dove è avvenuta un'Esplosione nucleare : Il villaggio vicino all’installazione militare di Severodvinsk, teatro dell’incidente nucleare di giovedì scorso, domani sarà evacuato dalle autorità che assicurano che i 450 residenti dovranno lasciare le loro case solo per due ore. Secondo i media locali, sarà inviato a Nyonoksa, nella regione settentrionale russa di Arkhangelsk, un treno speciale per il trasferimento.Ma in un’intervista al canale ...

Russia - l’agenzia meteorologica governativa ammette : “Radiazioni aumentate fino a 16 volte dopo l’Esplosione alla base militare” : Il livello di radiazioni gamma è aumentato da quattro a 16 volte rispetto al normale nella città di Severodvinsk dopo l’esplosione verificatasi l’8 agosto durante un test missilistico nel poligono marittimo di Nyonoksa, nell’estremo nord della Russia. A riferirlo è l’agenzia meteorologica russa Rosgidromet che dipende dal ministero dell’Ambiente. Si tratta quindi della prima volta che Mosca riconosce un’alterazione nei livelli ...

Russia - Esplosione in installazione militare : 5 i morti e 3 feriti : E’ salito a 5 morti e 3 feriti il bilancio dell’esplosione di giovedì scorso durante il test di un motore nell’installazione militare sperimentale di Nyonoksa, nella regione nord occidentale russa di Arkhangelsk. Le vittime sono esperti dell’agenzia nucleare russa Rosatom e del ministero della Difesa impegnati nel test di “fonti di energia isotopiche per il motore a combustibile liquido”. feriti 5 ...

Russia - il momento dell’Esplosione nella base militare di Severodvinsk : una grande palla di fuoco e fortissimi boati squarciano il cielo [VIDEO] : Diverse esplosioni a catena hanno generato spaventosi boati e un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. nella base erano presenti i sottomarini atomici della flotta del nord. La causa dell’incendio è stata l’esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di un test. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa ...

Ferita nell’Esplosione a Parigi - Angela torna a ballare : La storia di Angela, la ballerina trapanese rimasta Ferita nell’esplosione di Parigi che ha ripreso in mano la sua vita, commuove tutti e ci regala un prezioso insegnamento.? Sette interventi chirurgici e un ottavo in programma: Angela non hai smesso di sognare. Nella sua testa sempre un solo obiettivo, quello di tornare a ballare con le sue gambe. La Grignano ha finalmente ripreso a danzare, a piccoli passi s’intende, ma da oggi la strada è ...

Un’Esplosione avvenuta martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate danese a Copenaghen è stata causata intenzionalmente : La polizia di Copenaghen, in Danimarca, ha detto che l’esplosione avvenuta martedì sera nella sede dell’agenzia delle entrate nazionale, nell’est della città, è stata provocata intenzionalmente. La facciata dell’edificio è stata gravemente danneggiata, ma nessuno è stato ferito. La polizia

