Enrico Contarin | Non ho ancora trovato l' amore

Enrico Contarin : "Audrey? Non siamo fidanzati - ma solo amici" : Enrico Contarin, concorrente dell'ultima edizione del 'Grande Fratello', in una lunga intervista, al settimanale 'Di Più Tv', ha rivelato di essere realmente intenzionato a conoscere Audrey Chabloz in maniera approfondita: Come va con Audrey? Diciamo che per un buon cinquanta per cento è amore, almeno da parte mia. Dopo l’uscita dalla Casa ci siamo frequentati per un po’ e, durante una serata, lo ammetto, ci siamo baciati, anche più volte. ...