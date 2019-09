Eni avvia la produzione di un nuovo giacimento nell’offshore dell’Egitto

Mobilità sost Eni bile : dopo gli eBus FlixBus si avvia a testare i primi autobus a idrogeno : dopo aver introdotto i primi autobus interamente elettrici sulla lunga percorrenza, FlixBus , società leader del trasporto su gomma in Europa, avvia una collaborazione con Freudenberg Sealing Technologies per lanciare i primi autobus alimentati a idrogeno . Il progetto, coerente con la forte spinta alla sostenibilità che caratterizza l’operato dell’azienda in ben 30 Paesi, consacra il ruolo di pionere della Mobilità green di FlixBus , prima fra le ...

Trabocchi - la soprintendenza avvia procedure per riconoscimento BEni Culturali : Chieti - La soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha avviato, in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, i procedimenti per il riconoscimento dell'interesse culturale di undici Trabocchi, antiche macchine da pesca della costa della provincia di Chieti, con la finalità di garantirne la corretta conservazione e di stimolarne gli usi compatibili. Si tratta del 'Turchino', ...