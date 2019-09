Energia | Lega | urge decreto per accompagnare utenti mercato libero

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set. (AdnKronos) – “A due mesi dalla nostra interrogazione del 18 luglio in cui chiedevamo all’allora ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio chiarimenti su come intendesse supportare 19 milioni diin vista del superamento delle tutele di prezzo nei mercati dell’elettricità e del gas, fissato attualmente al primo luglio 2020, ancora non abbiamo avuto risposta, ma soprattutto il ministero non ha comunicato quali saranno le tempistiche di emanazione delprevisto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (‘Legge annuale per ile la concorrenza’) per la definizione delle misure di accompagnamento deglifinali tutelati di luce e gas verso il, né è stato aperto quel tavolo di confronto chiesto dallae quanto mai opportuno tra il ministero dello Sviluppo economico, le autorità di regolazione ...

