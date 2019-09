Eleonora Daniele | matrimonio da sogno E doppio abito da sposa | visto il secondo?

Eleonora Daniele - in tv si parla delle sue nozze e lei non ci sta : Eleonora Daniele non ci sta e fredda chi parla delle sue nozze in diretta tv. La conduttrice e volto Rai in questi giorni è convolata a nozze con il fidanzato Giulio Tassoni dopo 15 anni d’amore. La coppia si è giurata amore eterno nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma con una cerimonia romantica celebrata di fronte ad amici e parenti. La sposa è apparsa bellissima, con indosso un abito da principessa, sorridente e radiosa come ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele stoppa in diretta Silvana Giacobini : "Per favore - sono argomenti delicati" : Eleonora Daniele tiene molto alla privacy. Fresca sposina dopo 16 anni di fidanzamento, non ama parlare della sua vita privata. Così se una ospite della sua trasmissione fa un riferimento indiscreto, lei non la prende bene. È successo stamattina a Storie Italiane. Silvana Giacobini che, in collegame

Storie Italiane - menzionato il matrimonio di Eleonora : la Daniele si arrabbia : Silvana Giacobini parla del matrimonio di Eleonora Daniele a Storie Italiane: la conduttrice si arrabbia Eleonora Daniele è tornata in tv a due giorni dal matrimonio con Giulio Tassoni. La conduttrice ha subito affrontato i casi del giorno senza menzionare minimamente il grande evento che ha cambiato la sua vita. E quando Silvana Giacobini in […] L'articolo Storie Italiane, menzionato il matrimonio di Eleonora: la Daniele si arrabbia ...

Eleonora Daniele si è sposata : il matrimonio vip con Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento. E Al Bano canta l’Ave Maria : Eleonora Daniele ha detto sì. La conduttrice Rai ha celebrato le nozze con Giulio Tassoni sabato pomeriggio a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tanti gli ospiti vip e una sorpresa durante la cerimonia: Al Bano, in jeans e scarpe sportive, ha cantanto l’Ave Maria in onore degli sposi. La Daniele e Tassoni, imprenditore del settore farmaceutico ma di nobili origini – ha il titolo di conte -, sono stati ...

Chi è Giulio Tassoni - l’imprenditore che ha sposato la conduttrice Eleonora Daniele : Pochi conoscono Giulio Tassoni, l'uomo che ha catturato il cuore della conduttrice Rai e che l'ha sposata il 14 settembre 2019 dopo sedici anni d'amore. Si tratta di un imprenditore attivo nel campo della cosmesi, discendente del noto scrittore seicentesco Alessandro Tassoni e lontano dal mondo dello spettacolo.Continua a leggere