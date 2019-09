Ebola | 4 milioni di dollari spariti in Repubblica democratica del Congo Arrestato l’ex

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019)perché stava per fuggire: secondo la polizia, si apprestava ad attraversare il fiumeper raggiungere Brazzaville, capitale dellaPopolare del, partendo da Kinshasa, capitale “gemella”, affacciata sull’altra sponda del fiume. Lui si chiama Oly Ilunga Kalenga e fino a luglio era il Ministro della Sanità delladel. Le accuse a suo carico sono pesantissime: sottrazione dei fondi destinati alla lotta contro il virusper 4,3di. Medico, cresciuto e laureato in Belgio con un dottorato in sanità pubblica, fin dal 2000 Ilunga è stato consulente dei vari governilesi in materia sanitaria. Nominato ministro nel dicembre 2016, si è trovato a fronteggiare la diffusione del virus nella regione del Nord Kivu: la peggiore epidemia al mondo dopo quella che nel 2014 ha colpito l’Africa occidentale. Una sfida che ...

