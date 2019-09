È già iniziato l' effetto Erdogan Ecco le nuove vie dei migranti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Mauro Indelicato La rotta turca porta sempre piùin Calabria:cosa c'è dietro gli sbarchi delle navi che partono dalla Turchia ed attraversano Egeo e Mar Jonio prima di giungere in Italia Basta un annuncio su un giornale per reclutare uno scafista e convincerlo a portare un carico di esseri umani in Italia? Sembrerebbe proprio di sì. E questa volta non si parla delle tratte che partono dal nordafrica, bensì di una nuova rotta che, ogni anno che passa, acquisisce numeri sempre maggiori nonostante resti in "sordina" sotto il profilo mediatico. Stiamo parlando della rotta che parte dalla Turchia. Uno scafista arrestato a seguito di uno sbarco avvenuto in Calabria, racconta come riesce ad entrare all’interno dell’organizzazione criminale che porta una barca a vela con 50nel sud Italia. Si tratta di un giovane ucraino disoccupato, il quale inserisce in un ...

