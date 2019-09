Due giorni al download di iOS 13 | cosa fare prima tra grandi pulizie e backup

Migranti - Conte cambia rotta : “Basta propaganda - ora problemi si risolvono in Due giorni” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a invertire la tendenza sulla questione Migranti rispetto all'operato dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "D'ora in poi nessuna propaganda. Voglio dire a tutti i cittadini che affronteremo questo problema senza cambiare il profilo di rigore”.Continua a leggere

Ocean Viking - nasce a Malta il bimbo della donna evacuata Due giorni fa : Ocean Viking ancora in attesa di un porto sicuro naviga tra Malta e Lampedusa con 82 persone a bordo. Intanto è nato a Malta il bambino della donna evacuata mercoledì dalla nave insieme al marito. Lo fa sapere Mediterranea Saving Humans su Twitter. Le ong hanno dunque lanciato un appello a Malta e Italia.Continua a leggere

MMA - niente incontro per Marvin Vettori a Vancouver : Andrew Sanchez dà forfait a Due giorni dal match : La sfida prevista tra Marvin Vettori ed Andrew Sanchez a Vancouver non ci sarà: secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport” il match di MMA che doveva essere il primo per l’azzurro nella scalata alla corona dei pesi medi UFC, è saltato in quanto Sanchez ha dato forfait a due giorni dall’incontro per infortunio. Vettori non ci sta e non si risparmia alla Rosea: “Ci sono rimasto molto male, e mi dispiace per ...

Sardegna - Claudia è scomparsa da Due giorni. Allarme a Samugheo : “Figlia mia - ritorna a casa” : Sos a Samugheo per la scomparsa di una diciottenne, Claudia Caddeo. Della ragazza non si hanno notizie da martedì. L'ultima volta sarebbe stata vista a Oristano, poi più nulla. La madre disperata: “Figlia mia, ritorna a casa, facci avere tue notizie”.Continua a leggere

Remo - l'appello Due giorni prima di morire : «Fate una legge seria sull'eutanasia - avrei sofferto meno» : Ha salutato tutti su Facebook. Remo Levato è morto a 58 anni ucciso da una malattia neurodegenerativa. Ex dipendente della Cartiera di Germagnano, era anche consigliere...

Caserta - cagnolino cosparso di acido muore dopo Due giorni di agonia : Era uscito di casa all’insaputa del proprietario e non lo faceva spesso, ma questa volta la scappatella gli è costata la vita. Un cagnolino dopo aver vagato per le strade di Mondragone, luogo turistico del Casertano, è riuscito a ritornare a casa, ma con il corpo cosparso di acido. L’agonia della povera bestiola è durata due giorni, prima che il cuore smettesse di battere. Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio ...

Due giorni senza vedersi - bimbi si corrono incontro per abbracciarsi : il video tenerissimo : La reazione gioiosa e spontanea di questi due bambini, ripresa in un video girato da uno dei papà, ha conquistato veramente...

A mezzanotte di domenica è iniziato uno sciopero di Due giorni dei piloti di British Airways - il primo di sempre : A mezzanotte di domenica è iniziato uno sciopero di due giorni dei piloti di British Airways: lo sciopero, indetto dal sindacato britannico dei piloti BALPA, è il primo nella storia della compagnia e ha già portato alla cancellazione di centinaia

Bimbo nordafricano preso a calci. Il papà : “Non ha dormito Due giorni” : Bimbo nordafricano preso a calci. Il papà: “Non ha dormito due giorni” In un’intervista a Repubblica, parla il padre del bambino immigrato di 3 anni colpito da un uomo perché si era avvicinato a un passeggino per vedere dentro: “Mio figlio mi chiede ‘che ho fatto di male?’ e non so cosa dirgli. La città mi è stata ...

"Il mio Rayem non ha dormito per Due giorni. Mi chiedeva sempre : che ho fatto di male?" : Parla il padre del bambino immigrato di tre anni preso a calci a Cosenza perché si era avvicinato alla culla di una neonata per vedere dentro: "Lavoro qui da vent'anni, una cosa del genere non era mai successa. Ma la città mi è stata vicina"

Anziane narcotizzate e derubate - allarme a Bologna : Due episodi in pochi giorni : Sono almeno due gli episodi denunciati nei giorni scorsi a Bologna, ma il numero delle vittime potrebbe essere superiore. Una delle vittime ha ottantacinque anni: ricorda che una donna l’ha seguita in casa, poi quando si è risvegliata ha scoperto che dalla cassaforte erano spariti gioielli per 15000 euro.Continua a leggere

Jurassic Weekend - Due giorni a spasso coi dinosauri su Dmax : Come da tradizione su Dmax canale 52 è tempo di celebrare il “Jurassic Weekend”, l’appuntamento con il meglio della programmazione a tema “preistoria”, con maratone e speciali in prima tv assoluta: sabato 7 e domenica 8 settembre a partire dalle 14:05. Più di 20 ore di programmazione dedicata al passato, di cui 15 in premiére. Tra i programmi più attesi le maratone del pomeriggio sui titani del passato Deadly Dinosaurs (sabato e domenica dalle ...

Francesco Giorgino e Pierluigi Diaco - Due buoni vicini di casa nei giorni della crisi : Immaginate di essere in un grande condominio denominato Rai e pensate a una delle più classiche scene d'antan: due vicini di casa con un rapporto d'amicizia datato che sotto il periodo natalizio si scambiano i doni con i sorrisi distesi bussando alla porta dei loro appartamenti. Episodi che si possono vedere sempre più raramente nella vita reale o al massimo nei film per famiglie.Bene, ora paragoniamo l'esempio alla collaborazione tra Tg1 nel ...

US Open – La delusione di Federer : “mal di schiena per tutta la partita. Con Due giorni di riposo avrei vinto il torneo” : Roger Federer eliminato, a sorpresa, da Dimitrov ai quarti di finale degli US Open: lo svizzero, sofferente per il mal di schiena, mostra la sua delusione nel post match Complice l’eliminazione di Novak Djokovic, fermatosi per infortunio, Roger Federer sembrava il candidato principale, insieme al rivale di sempre Rafa Nadal, a poter vincere gli US Open 2019. Il tennista svizzero, che non vince l’ultimo Slam dell’anno da ...