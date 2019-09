Donald Trump contro salute laghi Revocata normativa per limitare attività inquinanti

Live - Non è la d'Urso - i saluti choc di Mickey Rourke : "Donald Trump Fuck" - video : La star di "9 settimane e ½" chiude la sua intervista dalla d'Urso insultando il presidente degli Stati Uniti d'America.

Mickey Rourke a Live Non è la d'Urso : "De Niro si è comportato male" e manda a quel paese Donald Trump (VIDEO) : Esclusiva internazionale di Livello per il primo appuntamento di Live non è la d'Urso (Live e recensione) che ha ospitato l'attore 67 enne Mickey Rourke. Un'ospitata quasi toccata e fuga dato il quarto d'ora scarso di presenza in studio ma che registra due episodi interessanti.Il primo è il retroscena su Robert de Niro raccontato dall'ospite, il quale rivela la nemicizia venutasi a creare fra di loro a causa di una spiacevole situazione che ...

Donald Trump ci ripensa : "Ok alla sigaretta elettronica - purché sia sicura" : Donald Trump corregge il tiro sulla sigaretta elettronica, che nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle agenzie della sanità Usa, aveva detto di voler proibire. “Sono favorevole all’alternativa elettronica alle sigarette. Dobbiamo assicurarci che si tratti di una alternativa sicura per tutti! Togliamo dal mercato le contraffazioni e teniamo lontani dalle sigarette elettroniche i ...

Ucciso il figlio di Osama Bin Laden : l’annuncio di Donald Trump : L'uccisione del figlio del fondatore di Al Qaeda era trapelata a fine luglio ma Washington non aveva mai confermato ufficialmente. Oggi è arrivato il comunicato direttamente dalla Casa Bianca. "Hamza bin Laden è stato Ucciso in un’operazione anti terrorismo Usa nella regione Afghanistan/Pakistan”.Continua a leggere

Donald Trump vuole vietare le sigarette elettroniche : "Sta diventando un dramma" : Donald Trump vuole vietare le sigarette elettroniche che usano sostanze aromatizzate e l’amministrazione Usa è pronta a varare una stretta senza precedenti. Il presidente americano lo ha detto chiaramente durante un incontro che ha presieduto alla Casa Bianca e al quale hanno partecipato i massimi responsabili delle autorità sanitarie del Paese: “Basta, bisogna fare qualcosa di fronte a quello che sta diventando un vero ...

Donald Trump vuole vietare la vendita di aromi per sigarette elettroniche diversi dal tabacco : Durante un incontro con i giornalisti organizzato alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione vieterà la vendita di aromi per sigarette elettroniche diversi dal tabacco. L’annuncio di Trump arriva dopo che

Donald Trump licenzia John Bolton - consigliere per la sicurezza Usa : Donald Trump ha annunciato su Twitter le dimissioni di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.Il presidente americano spiega di aver chiesto lui a Bolton di farsi da parte e che nominerà il suo successore la prossima settimana. “Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione”, scrive Trump. I informed John Bolton last night that his services ...

L’ex governatore della South Carolina Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump : L’ex governatore della South Carolina ed ex deputato Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump, diventando il terzo sfidante dell’attuale presidente statunitense. Sanford, che ha una lunga carriera politica alle spalle, ha annunciato la sua decisione

Usa 2020 - terzo sfidante di Donald Trump : 23.00 Un terzo repubblicano, ex governatore del South Carolina dal 2003 al 2011, Mark Sanford, si candiderà alle primarie repubblicane contro Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2020. "Penso che il partito repubblicano si sia smarrito", dice Sanford, puntando il dito contro il debito "incredibile" che Trump contribuisce,a suo parere, a scavare. Gli altri due repubblicani: il miliardario,ex governatore del Massachusetts, ...