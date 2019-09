Domenica in torna su Rai Italia

«La Domenica Ventura» : perché SuperSimo dovrebbe tornare a «Quelli che il calcio» : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsLa frenesia di Simona Ventura, quel suo saltare da un blocco all’altro, fagocitando l’intera diretta, è rimasta intatta negli anni. E, il 15 settembre a mezzogiorno, quando La Domenica Ventura ha fatto il ...

La Domenica Ventura : Simona torna dentro e fuori gli stadi. Ospite alla prima Massimo Ferrero : Simona Ventura Dopo la pausa per le Nazionali, torna nel weekend il campionato di Serie A, che segna l’esordio de La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura, in onda ogni Domenica a partire dalle 12.00 su Rai 2. Un ritorno al calcio e all’intrattenimento per la conduttrice, che tra le sue ‘fatiche’ in carriera vanta La Domenica Sportiva e dieci anni di Quelli che il Calcio. Ogni Domenica, ...

Milano - Domenica 15 settembre torna la Salomon Running : Le gare di Running, del panorama italiano, sono ormai tantissime e di vario genere. Ci sono quelle per runners professionisti, particolarmente conosciute e numerose, mentre altre sono delle vere e proprie "passeggiate" e diventano un modo come un altro per stare insieme. In queste categorie ci sonoi anche le Urban Trail e tra queste è presente la Salomon Running Milano. Arrivata alla nona edizione, la Salomon Running è sicuramente una tra le ...

Domenica In anticipazioni : Gina Lollobrigida torna da Mara Venier : anticipazioni Domenica In: ci sarà un’intervista speciale a Gina Lollobrigida Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica prossima, 15 settembre, Mara Venier tornerà al timone di Domenica In, forte del successo della scorsa stagione televisiva. La formula del programma resterà la stessa: tante interviste a colleghi e amici pronti a raccontarsi in modo generoso. Tra gli ospiti della prossima edizione del programma Domenicale di Rai1 ci ...

Giulia De Lellis torna in tv : sarà ospite di Mara Venier a Domenica In : Giulia De Lellis a Domenica In per presentare il libro Le corna stanno bene su tutto Giulia De Lellis è pronta a tornare in tv. E questa volta non sarà protagonista di un programma Mediaset bensì di uno Rai. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione […] L'articolo Giulia De Lellis torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In proviene da Gossip e Tv.

Torna #ViaLibera : Domenica strade interdette ad auto e moto : Roma – domenica 15 settembre a Roma Torna #ViaLibera, l’iniziativa del Campidoglio per spingere i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta con una ciclopedonalizzazione di 15 chilometri di strade. Ad annunciare il ritorno dell’evento la sindaca Virginia Raggi. Dalle 10 alle 19 un’ampia area della citta’ diventera’ una rete ciclopedonale e quindi sara’ off-limits per auto e scooter e negli spazi ...

Forum torna in tv : Domenica 8 settembre puntata speciale alle 14.00 : Forum con Barbara Palombelli torna in tv domenica 8 settembre 2019 con una puntata speciale Forum, il tribunale più longevo del piccolo schermo, torna in tv. Dopo il grande successo della scorsa stagione – che ha superato il 18% di share con quasi 2 milioni di telespettatori – Barbara Palombelli riapre le porte del suo […] L'articolo Forum torna in tv: domenica 8 settembre puntata speciale alle 14.00 proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Orietta Berti nel cast fisso : Romina Power torna come ospite : Orietta Berti e Romina Power a Domenica In con Mara Venier Tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In, condotta ancora una volta da Mara Venier. Il programma tornerà in onda Domenica 15 settembre ma ci saranno poche novità rispetto allo scorso anno. Tra queste la presenza fissa di Orietta Berti che, dopo le […] L'articolo Domenica In, Orietta Berti nel cast fisso: Romina Power torna come ospite proviene da Gossip e Tv.

Previsioni Meteo - Domenica 8 Settembre la prima ondata di freddo della stagione sull’Italia : torna la neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : Lungo il solco barico piuttosto profondo che andrà aprendosi con direttrice meridiana nel corso dei prossimi giorni, diversi impulsi instabili raggiungeranno il Mediterraneo centro settentrionale e l’Italia apportando fasi accese di instabilità, talora anche con tempo perturbato. Le regioni che per prima e forse anche di più risentiranno della crisi atmosferica, saranno buona parte di quelle settentrionali. Il primo impatto delle ...

Barbara d’Urso torna in tv : quando iniziano Pomeriggio 5 - Domenica Live e Live-Non è la d’Urso : quando iniziano i programmi di Barbara d’Urso in tv: la data L’estate sta finendo… e Barbara d’Urso sta per tornare in tv! Dopo una meritata pausa estiva, nel corso della quale la conduttrice si è rilassata con gli amici al mare, stanno per riprendere i programmi più seguiti di Canale 5: Pomeriggio 5 e Domenica […] L'articolo Barbara d’Urso torna in tv: quando iniziano Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è ...

Benedetta Parodi torna a parlare del flop di Domenica in : Benedetta Parodi è tornata a parlare di “Domenica In,” e del flop e di ciò che la fece soffrire di più in quel periodo. In un’intervista rilasciata al “Giornale”, la Parodi ha svelato di essersi sentita molto a disagio in quel periodo e di aver vissuto con difficoltà la conduzione. “Può succedere che un programma vada bene e un altro male. Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutte le polemiche non mi hanno toccato”. C’è una cosa ...

Rai1 - i programmi della Domenica mattina : Convertini e Muccitelli a Linea Verde - torna Paesi Che Vai con Livio Leonardi : Beppe Convertini Archiviata la conduzione de La Vita in Diretta Estate, Beppe Convertini potrà dedicarsi alla nuova edizione di Linea Verde, che condurrà insieme ad Ingrid Muccitelli a partire dal 15 settembre alle 12.20. La storica rubrica di Rai1, in onda ogni domenica mattina, non sarà però l’unico programma mattutino che intratterrà i telespettatori del giorno festivo della rete ammiraglia della tv di Stato. Nonostante ...

La Domenica sportiva 2019/2020 – Paola Ferrari torna alla conduzione. : torna il campionato di calcio e riprende lo storico programma della domenica sera di Raidue, La domenica sportiva. Diverse novità e un grande ritorno, quello di Paola Ferrari, col difficile compito di riportare in alto gli ascolti del rotocalco sportivo, spesso sotto alla doppia cifra di share nella gestione degli ultimi anni di Giorgia Cardinaletti, […] L'articolo La domenica sportiva 2019/2020 – Paola Ferrari torna alla conduzione. ...

Guida Tv Domenica 25 agosto - i programmi di oggi : torna Tiki Taka speciale in prima serata : Guida Tv domenica 25 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Purchè finisca bene – Una vila per due Rai 2 ore 21:00 Pallavolo Femminile Europei Ucraina – Italia Rai 3 ore 21:20 Hudson & Rex 1×07-08 1a Tv Canale 5 ore 21:15 Ti amo in tutte le lingue del mondo Rete 4 ore 21:30 Una serata bella per te, Mogol Italia 1 ore 21:20 Tiki Taka – Prime Time La7 ore 21:15 Lawrence D’Arabia Tv8 ore ...