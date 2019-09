Domani ferme Autoscuole,salta 50% esami

sciopero in tutta Italia delleper protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti. Lo rendono noto Unasca e Confarca, associazioni di settore, precisando che salteranno il 50% deglidi guida previsti perpresso leassociate. "Esprimiamo preoccupazione per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi 5 anni fiscali, e per la sicurezza stradale con il calo drastico delle ore di guida per l'aumento delle tariffe", spiegano le due associazioni.(Di martedì 17 settembre 2019)