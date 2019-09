Dardust in concerto all’Auditorium Parco della Musica il 6 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) “Lost in Space” PIANO SOLO 2019 Il produttore e autore di TheGiornalisti, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Fedez, Francesca Michielin, Annalisa, dopo il Jova Beach Party, arriva indi Roma il 62019 Dopo la straordinaria partecipazione al Jova Beach Party,è pronto per il suo prossimo appuntamento live in piano solo, il 62019di Roma., Dario Faini all’anagrafe, con più di 500k ascoltatori mensili, oltre 35 milioni di riproduzioni, e inserito nelle principali playlist Spotify, è un pianista, compositore e produttore italiano molto apprezzato nel mondo del pop perchè ha contribuito a dare una svolta alle produzioniitaliana creando sonorità nuove. Come compositore, ha realizzato il primo progetto italiano distrumentale capace di unire il ...

