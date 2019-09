Dall' Africa fino all' Europa con 2 500 euro | il traffico di esseri umani raccontato da

Dall'Africa con la carne in valigia : esce sangue dai trolley a Malpensa : Rivoli di sangue escono dalle valigie a Malpensa. Il fenomeno, già registrato e denunciato con forza dai sindacati nel 2016, si ripete con cadenza regolare e si intensifica d'estate nei mesi più caldi. Da ormai tre anni, gli operatori che si occupano di scaricare i bagaglia dalla stiva degli aerei possono trovarsi di fronte valigie sporche di liquido rosso. È sangue, proveniente da pezzi di carne, infilati tra gli abiti: finché restano in volo ...

CorSera : Gaudenzi e Diabolik legati Dall’oro africano : Gli affari che legavano Diabolik, l’ultrà laziale ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso e Fabio Gaudenzi, detto Rommel, non erano legati alla droga. Ma all’oro. Diabolik stava aiutando Rommel a recuperare i soldi di un grosso affare sfumato, scrive il Corriere della Sera. legato all’importazione di enormi quantitativi di oro dall’Africa. E’ quanto emerge dalle motivazioni alla sentenza in abbreviato del Mondo di ...

Il Papa di ritorno Dall’Africa : “Xenofobia malattia come il morbillo - chi alza muri resta solo” : La xenofobia "è una malattia umana, come il morbillo" e coloro i quali alzano i muri "rimarranno soli": le parole di Papa Francesco durante il volo di ritorno da Mozambico, Madagascar e Mauritius. Bergoglio ha detto anche di non temere uno scisma nella Chiesa Usa ma di pregare “perché non ce ne siano”.Continua a leggere

Perché gli squali bianchi sono spariti Dalle coste del Sudafrica : Negli ultimi 18 mesi i grandi squali bianchi sono letteralmente spariti da False Bay, in Sudafrica, fino a poco tempo fa uno dei posti più ambiti al mondo per osservare e studiare questi predatori. Tra il 2010 e il 2016 se ne contava una media di 200 all'anno, poi sono misteriosamente scomparsi. Tra le cause indicate dagli scienziati la presenza di orche, la pesca eccessiva e illegale che decimato le loro prede naturali e i cambiamenti ...

Gli squali bianchi sono spariti Dalle coste del Sudafrica : a False Bay se ne contavano 200 all’anno : Negli ultimi 18 mesi i grandi squali bianchi sono letteralmente spariti da False Bay, in Sudafrica, fino a poco tempo fa uno dei posti più ambiti al mondo per osservare e studiare questi predatori. Tra il 2010 e il 2016 se ne contava una media di 200 all'anno, poi sono misteriosamente scomparsi. Tra le cause indicate dagli scienziati la presenza di orche, la pesca eccessiva e illegale che decimato le loro prede naturali e i cambiamenti ...

Africa - 2mln di bimbi via Dalle scuole : 16.30 Secondo il nuovo rapporto UNICEF sull' Africa,più di 1,9 milioni di bambibi sono stati costretti a lasciare la scuola in Africa occidentale e centrale a causa dell'aumento degli attacchi e delle minacce di violenza contro l'istruzione in tutta la regione. Al giugno 2019, 9.272 scuole sono state chiuse in Burkina Faso, Camerun, Ciad, Repubblica CentrAfricana, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Niger e Nigeria a causa ...

Previsioni medio-lungo termine : lingua infuocata nordafricana verso l’Italia Dall’11 al 14 Agosto : Siamo ancora nell’ambito delle ipotesi, data la distanza siderale dalla possibile fase infuocata (quasi 10 giorni sono tanti), tuttavia tutti i maggiori modelli mondiali si stanno orientando verso l’avvento, dagli inizi della seconda decade di Agosto, di un promontorio anticiclonico consistente proveniente dalle regioni sub-sahariane, in direzione del Mediterraneo centrale e dell’Italia. Nell’immagine in evidenza è ...

I nuovi “Sommersi e salvati” : ritorna la tragica riflessione di Primo Levi ad un secolo Dalla sua nascita - con il genocidio dei migranti africani che continuano a morire nel Mediterraneo : “A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ‘ogni straniero è nemico’. Per

Nordafricano spinge a calci sui binari bambino di 8 anni e la mamma - passa il treno e travolge il bambino - la mamma si salva ma è stravolta Dallo choc : Un bambino di 8 anni è morto travolto da un treno dopo che un uomo Nordafricano di 40 anni l’ha spinto sui binari a calci. L’’uomo ha provato a spingere a calci anche la mamma che, però, si è salvata ed è stata portata in ospedale dove è arrivata sotto choc. Il bambino non ha avuto scampo. E’ accaduto oggi a Francoforte. L’uomo è stato già fermato. Il portavoce della polizia ha così dichiarato: “Abbiamo fermato un uomo di circa 40 ...

A Singapore sono state sequestrate 8 - 8 tonnellate di avorio ricavato Dalle zanne di 300 elefanti africani : A Singapore sono state sequestrate 8,8 tonnellate di avorio, ricavato dalle zanne di circa 300 elefanti africani per un valore intorno agli 11,5 milioni di euro. La consegna era partita dalla Repubblica Democratica del Congo ed era diretta in Vietnam