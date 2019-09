Dal 2000 in Italia sono stati uccisi dai genitori 85 bambini con meno di un anno

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Dalad oggi incondi undi vitada uno dei85, una media di al4 l'. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Eures sugli omicidi in famiglia, che ricorda come responsabili esclusivamente o quasi di questo delitto siano le madri: nell'arco di tempo in questione, l'89,4% degli omicidi di figli didi un(76 casi in valori assoluti)commessi dalle madri, il 10,6% (9 casi) dai padri. Mentre tutti e 4 gli omicidi dicondi uncensiti nel 2018commessi dalle madri. In percentuale, quasi un figlicidio su 5 (il 18,4%) ha come vittima un bimbo didi un. Secondo gli analisti dell'Istituto di ricerche economiche e sociali, "l'isolamento, la solitudine, il senso di inadeguatezza, lo stress, accanto a fenomeni di vera e propria depressione post partum, spesso difficili da ...

