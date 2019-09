Da giovane i medici le dicono che avrà una vita breve | Carola ha spento 102

Marta Busso - la giovane laureanda che ha curato una malattia impossibile (impressionando anche i medici di Yale) : Marta Busso - la ventiseienne cuneese che è riuscita a diagnosticare la rarissima malattia della ventiduenne americana Angel, sorprendendo anche i medici di Yale - racconta alla Stampa come è arrivata alla diagnosi e come la vicenda verrà raccontata in una serie televisiva di Netflix. Busso ha dichiarato al quotidiano di aver letto il caso di Angel sul New York Times e di essere rimasta stupita che nessuno fosse ...