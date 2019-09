Crollo Ponte Morandi | lascia Castellucci  Benetton | «Sotto choc per le inchieste»

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul Crollo del ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...

Falsi report sui viadotti dopo il Crollo del Ponte Morandi : ecco la mappa dei ponti sotto indagine : La Procura di Genova e la guardia di Finanza hanno eseguito in varie regioni di Italia un blitz nell’ambito dell’indagine sul cedimento del viadotto di Genova che il 14 agosto del 2018 ha provocato la morte di 43 persone. La nota di Autostrade: «Mai risparmiato su manutenzione»

Genova ore 11.36 - su Rai 3 un docufilm racconta il Crollo del Ponte Morandi : A 13 mesi dal crollo del Ponte Morandi, Rai 3 propone questa sera, domenica 15 settembre, in prima serata e in prima visione, il docufilm Genova ore 11:36, prodotto da 42° Parallelo in collaborazione con Rai Cinema e realizzato da Giorgio Nerone e Fabrizia Merolla con Emilio Fabio Torsello, per la regia di Emiliano Bechi Gabrielli.prosegui la letturaGenova ore 11.36, su Rai 3 un docufilm racconta il crollo del Ponte Morandi pubblicato su ...

Report falsi su viadotti Autostrade - l’indagato disse : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il Crollo del ponte Morandi” : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto”. A parlare è Andrea Indovino, addetto all’ufficio Controlli Strutturali di Spea Engineering, tra i destinatari delle misure emesse dal gip di Genova Angela Maria Nutini. Ha dubbi sulla stabilità del viadotto Pecetti sulla A26 (Genova-Gravellona Toce a Mele) in relazione al passaggio di un trasporto eccezionale (21-22 ottobre 2018) e quando si trova a redigere la ...

L'inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi ne ha prodotta un'altra su altri due viadotti : È stato aperto un nuovo filone d'indagine sulla tragedia del Ponte Morandi. False attestazioni sui controlli dei viadotti autostradali prima e dopo il crollo. La Guardia di Finanza di Genova sta eseguendo 9 misure cautelari, perquisizioni e sequestri nell'ambito dell'indagine "bis", scaturita dalla principale inchiesta sul disastro di Genova del 14 agosto del 2018 che ha provocato la morte di 43 persone. L'ordinanza è firmata dal ...

Sono state emesse nove misure cautelari nei confronti di alcune persone coinvolte nelle indagini sul Crollo del Ponte Morandi : Sono state emesse nove misure cautelari nei confronti di alcune persone a vario modo coinvolte nelle indagini sul crollo del Ponte Morandi, che nell’agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Repubblica scrive che «la Guardia di Finanza di Genova

Ponte Morandi - arresti e perquisizioni : falsi report su altri viadotti dopo il Crollo : La guardia di Finanza di Genova ha emesso 9 misure cautelari nei confronti dirigenti, manager, tecnici di Autostrade e Spea e di un consulente esterno alle due società del gruppo Atlantia nell'ambito dell'indagine nata come costola dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi e che riguarda i controlli su altri viadotti della rete di Autostrade: avrebbero ammorbidito i risultati dei monitoraggi sullo stato di salute di alcuni tratti.Continua a ...

Crollo Ponte A14 - 22 rinviati a giudizio : 1.44 Per il Crollo del ponte 167lungo l'A14 del 9 marzo 2017 tra i caselli Ancona sud e Loreto nel Comune di Camerano, che costò la vita a due persone e il ferimento di altre tre, la Procura di Ancona ha chiesto il processo per 18 persone e 4 società coinvolte a vario titolo per aver commissionato i lavori, averli appaltati e poi subappaltati. Nella richiesta di rinvio a giudizio il pm Irene Bilotta contesta l'omicidio stradale oltre ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora : un anno dopo il Crollo del Ponte Morandi - 15 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, giovedì 15 agosto 2019. ultim'ora: Genova ricorda le vittime del Ponte Morandi, Conte chiamato per votare la sfiducia al Governo

Un anno dal Crollo del Ponte Morandi : i terribili racconti di 7 persone colpite da vicino dalla tragedia [GALLERY] : È passato un anno da quando a Genova è crollato il Ponte Morandi, mentre auto e camion lo stavano percorrendo. Decine di persone sono precipitate giù, cadendo per 45 metri. 43 le vittime della tragedia. Oggi, Genova si è fermata per ricordare le 43 vite spezzate dal crollo. In questo articolo, la storia e i racconti di 7 persone colpite da vicino dai terribili eventi del 14 agosto 2018. Emmanuel ed Henry Diaz Emmanuel Diaz Il giorno prima del ...

Crollo Ponte Morandi - l’abbraccio di Genova ai familiari delle vittime : Ha raggiunto il suo climax alle 11.36, con un commosso minuto di silenzio, la commemorazione delle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, ora in cui esattamente un anno fa hanno perso la vita 43 persone nella peggiore tragedia dal dopoguerra per il capoluogo ligure. Una mattinata segnata dal ricordo delle persone coinvolte nel disastro e dal composto dolore dei familiari delle vittime, espresso con la ripetuta richiesta di "verità e ...

Ponte Morandi - capo periti Autostrade : Nessuno conosce motivo Crollo : Ponte Morandi, capo periti Autostrade: Nessuno conosce motivo crollo Franco Braga, coordinatore dei consulenti tecnici della società, sottolinea che il viadotto "era in buona salute" e che probabilmente un insieme di cause "poco prevedibili" ha comportato la caduta. "Non sono stati gli stralli i primi a ...