Cristiano Ronaldo a sorpresa in tv dice sposerò Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo sul caso Mayorga : “Quando hai una ragazza e dei figli diventa difficilissimo affrontare queste situazioni - ho avuto del pensiero di mio figlio” : Nella lunga intervista da Cristiano Ronaldo a Piers Morgans e che verrà trasmessa oggi da ‘ITV’, il campione della Juventus ha affrontato anche il caso Mayorga. Il campione portoghese non ha nascosto tutto il proprio dispiacere per l’accusa di stupro mossa dalla donna nei suoi confronti per una presunta violenza, avvenuta dieci anni fa in un hotel di Las Vegas. “Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. ...

Cristiano Ronaldo svela sposerò Georgina : Cristiano Ronaldo non ha dubbi: andrà all’altare con Georgina Rodriguez, sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il calciatore ha aperto il suo cuore e ha raccontato del forte sentimento che lo unisce alla modella: “Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è ...

Cristiano Ronaldo : “Georgina Rodriguez? Un giorno ci sposeremo” - : Luana Rosato Cristiano Ronaldo sogna il matrimonio con Georgina Rodriguez: il fuoriclasse della Juventus ha detto di voler sposare un giorno la sua fidanzata Il cinque volte Pallone d’oro Cristiano Ronaldo ha anche un cuore grande e, per realizzare uno dei sogni della madre (e non solo), si è detto pronto a convolare a nozze con la fidanzata Georgina Rodriguez. Non è solo un sogno della signora Maria Dolores, però, quello di vedere ...

Cristiano Ronaldo in lacrime durante l'intervista : "Mai conosciuto mio padre" : A CR7 è stato mostrato un video inedito del padre di José Dinis Aveiro in cui racconta di quanto sia orgoglioso del figlio...

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime per il padre scomparso : “Non mi ha visto diventare quello che sono” [FOTO e VIDEO] : Siamo abituati a vederli sempre così, i campioni dello sport: battaglieri, tenaci e sempre pronti a reagire. A maggior ragione se il campione in questione è la stella del calcio Cristiano Ronaldo. Vincitore di innumerevoli trofei, premi e riconoscimenti, sempre al top della forma nonostante l’età che avanza, Cristiano Ronaldo è senza dubbio esempio di grande forza, tenacia, passione e talento, capace di affrontare e superare grandi sfide, quelle ...

Cristiano Ronaldo freestyler a Torino? Sembra CR7 l’uomo che palleggia a Piazza Castello : il video è virale : “Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019″ (pranks significa “burla”). E’ questo il titolo di un video caricato su You Tube dall’utente ‘IvideoCr7’ in cui si vede un uomo dal fisico atletico arrivare in Piazza Castello con una borsa nera e un pallone e iniziare a palleggiare incantando i presenti con numeri d’alta scuola. L’uomo in questione potrebbe davvero essere l’attaccante ...

Cristiano Ronaldo : "Mio padre non ha mai visto quello che sono diventato" : E' un Cristiano Ronaldo inedito ma molto umano quello che si presenta davanti ai microfoni di Good Morning Britain (l'intervista andrà in onda alle 21 su Itv). Il fuoriclasse portoghese piange davanti a un video inedito di suo padre: "Non avevo mai visto quel video, scusami. La tristezza più grande per me è sapere che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato. Lui non mi ha visto ricevere premi. Mi ha visto la mia famiglia, mia ...

Cristiano Ronaldo piange in tv per il papà e risponde alle accuse di stupro : «Mi vergogno» : Sul campo da calcio sembra una divinità, ma Cristiano Ronaldo non nasconde le sue fragilità quando si parla della sua famiglia. Il campione portoghese è scoppiato a piangere durante un’intervista rilasciata a Piers Morgan per il programma “Good Morning Britain” dopo aver visto un video in cui il padre, José Dinis Aveiro, si dichiarava orgoglioso per tutti i suoi successi. «Non mi aspettavo di piangere. Non avevo mai visto ...

Cristiano Ronaldo sposa Georgina : “È il sogno di mia madre” : Cristiano Ronaldo parla del matrimonio con Georgina Rodriguez Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez s’ha da fare. Gli appassionati di gossip ne parlano da tempo ma è ora il calciatore della Juventus ad assicurare che il lieto evento ci sarà. Dopo la nascita della piccola Alana Martina, avvenuta due anni fa, lo sportivo […] L'articolo Cristiano Ronaldo sposa Georgina: “È il sogno di mia madre” proviene ...

Cristiano Ronaldo parla del caso Mayorga : 'Quando giocano con la tua dignità è dura' : La punta di diamante della Juventus è senza dubbio Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese, vincitore di ben cinque Palloni d'Oro e altrettante Champions League con il Real Madrid, a 33 anni ha lasciato i blancos per rimettersi in gioco con la maglia bianconera. CR7 di recente ha rilasciato un'intervista a Good Morning Britain durante la quale si è soffermato su alcuni temi riguardanti la sua vita privata. Innanzitutto il pluridecorato bomber ...

Cristiano Ronaldo - crollo emotivo : piange in diretta tv parlando del padre morto / Video : "Sono diventato il migliore, ho vinto tanti premi, ma mio padre non ha potuto assistere a queste mie vittorie". Intervistato da Good Morning Britain, Cristiano Ronaldo svela il suo lato umano. E, quando ricorda il padre morto nel 2005 per problemi di alcol, piange. "Mi ha visto la mia famiglia, mia

Cristiano Ronaldo - lacrime in tv : mio padre non ha visto chi sono diventato : Il fuoriclasse bianconero ha ceduto all’emozione durante un’intervista per una tv inglese. Sull’accusa di stupro: «Ho cambiato canale, ero in imbarazzo per i miei figli»

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juve acquisto Casemiro : Oltre al calcio giocato e alle questioni mediatiche sollevate dai tecnici in queste prime giornate di Serie A , un altro argomento principale dei media italiani è il calciomercato, nonostante si sia chiuso il 2 settembre. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla dirigenza della Juventus di acquistare un giocatore suo compagno al Real Madrid, che spesso è risultato decisivo non solo negli ...